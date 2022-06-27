Я впевнений, що Україна отримає американські літаки - Тарас Чмут, фонд "Повернись живим". Відео

«Я впевнений, що Україна отримає американські літаки. Чи це F-15, чи F-16 чи F-18, для нас це не є принциповим питанням. Тому що будь-який із цих типів є кращим за все, що є в Україні, і достатній для ефективного протистояння Росії», - говорить Тарас Чмут.