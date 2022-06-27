«Я впевнений, що Україна отримає американські літаки. Чи це F-15, чи F-16 чи F-18, для нас це не є принциповим питанням. Тому що будь-який із цих типів є кращим за все, що є в Україні, і достатній для ефективного протистояння Росії», - говорить Тарас Чмут.
Я впевнений, що Україна отримає американські літаки - Тарас Чмут, фонд "Повернись живим". Відео
“Повернись живим” є одним з найбільших волонтерських фондів України, який збирає допомогу на підтримку українських військових. Голос Америки поспілкувався із керівником фонду Тарасом Чмутом - про те, яке ще західне озброєння необхідне Україні для ефективного контрнаступу та коли його очікувати.
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