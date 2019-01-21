Таємну базу балістичних ракет у Північній Кореї виявили дослідники

Дослідники виявили таємну базу балістичних ракет у Північній Кореї, згідно з новим звітом, опублікованим у понеділок. Про це повідомляє видання The Hill.

База є одним із 20 не заявлених північнокорейським урядом ракетних місць, йдеться в доповіді Beyond Parallel, проекту, що фінансується Центром стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

База, згідно з доповіддю, ймовірно, не є частиною переговорів щодо денуклеаризації між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, оскільки місце не оголошене. Вона, як повідомляється, служить штабом для ракетної бригади Nodong стратегічних сил.

Нагадаємо, за тиждень до цього видання Bloomberg повідомляло про те, що Північна Корея розвиває свою ядерну програму всупереч заявам лідера КНДР Кім Чен Ина про припинення випробувань. Видання посилалося на профільних експертів, результати аналізу знімків, зроблених супутником, та витік в американській розвідці. За цими даними, Північна Корея виробляє ракети і боєголовки зі звичайною швидкістю.

Ядерне роззброєння Північної Кореї обговорюватиме з Кім Чен Ином президент США Дональд Трамп у лютому на їхньому другому саміті, точну дату та місце проведення саміту лідерів країн буде названо пізніше.

Перша, історична зустріч президента США та лідера Північної Кореї відбулася минулого червня у Сінгапурі. На ній було досягнуто загальної угоди про денуклеаризацію, за якою не послідував будь-який значний прогрес. Між тим відносини між КНДР та Південною Кореєю покращились.

Дивіться також: Про що домовилися Трамп та Кім Чен Ин і як на це відреагували у США