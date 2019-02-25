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Світ

Після застереження Путіна російське телебачення перераховує ядерні мішені в США

Дмитро Кисельов

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Російське державне телебачення перерахувало військові об'єкти США, які стануть мішенями в разі ядерного удару, і заявило, що гіперзвукова ракета, яку розробляють у Росії, зможе сягнути цілей менш ніж за п'ять хвилин.

Серед мішеней – Пентагон і президентська резиденція у Кемп-Девіді, штат Мериленд.

Повідомлення транслювалося в неділю ввечері, після того, як президент Володимир Путін заявив, що Москва готова до чогось на зразок «кубинської ракетної кризи», якщо Сполучені Штати хочуть цього.

Володимир Путін
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Путін заявив, що Росія буде змушена відповісти розміщенням гіперзвукових ядерних ракет на підводних човнах біля вод США - у відповідь на побоювання, що Сполучені Штати можуть розгорнути ядерні ракети середнього радіусу дії в Європі.

У вечірній недільній передачі Дмитро Кисельов, ведучий головного щотижневого телевізійного шоу Росії «Вести недели», показав карту Сполучених Штатів і визначив кілька мішеней, у які, за його словами, Москва хотіла б поцілити в разі ядерної війни.

Мішені, які Кисельов назвав президентськими чи військовими командними центрами США, також включали Fort Ritchie, військовий навчальний центр у штаті Мериленд, закритий у 1998 році, McClellan, базу ВПС США в Каліфорнії, закриту в 2001 році, і Jim Creek, військово-морську базу у штаті Вашингтон.

«Зараз ми нікому не погрожуємо, але якщо таке розгортання відбудеться, наша відповідь буде миттєвою», – сказав Кисельов.

Сполучені Штати заявляють, що не мають безпосередніх планів розгортання ракет у Європі і відхилили застереження Путіна як пропагандистські. У даний час США не мають наземних ядерних ракет середньої дальності, які могли б розмістити в Європі.

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