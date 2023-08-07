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- Голос Америки
Ядерна загроза з боку Росії ускладнює процес роззброєння. Прем’єр Японії звернувся до світу в річницю Хіросіми
Через ядерну загрозу з Росії та розбіжності у світі щодо ядерного роззброєння Японія закликає до світу без ядерної зброї. Про це заявив прем'єр-міністр країни Фуміо Кішіда під час церемонії вшанування жертв ядерного бомбардування Хіросіми та Нагасакі у день 78-ї річниці трагедії.
"Збільшення розбіжностей у міжнародній спільноті щодо підходів до ядерного роззброєння, ядерна загроза з боку Росії та інші проблеми зараз роблять шлях роззброєння ще важчим. Але саме через ці обставини для нас вкрай необхідно відновити міжнародний імпульс у напрямку реалізації "світу без ядерної зброї" - заявив глава японського уряду Фуміо Кішіда.
На церемонії мер Хіросіми та прем‘єр-міністр Японії, серед іншого, попередили про ядерну небезпеку з боку Росії.
Кішіда згадав про недавній саміт Групи семи в Хіросімі, під час якого світові лідери почули слова тих, хто пережив бомбардування, і сказав, що відправною точкою для прогресу є "точне розуміння трагічних реалій атомних бомбардувань".
Мер Хіросіми Казумі Мацуі вважає, що сучасний підхід світових держав до ядерного озброєння є недалекоглядним.
"Лідери в усьому світі повинні зрозуміти той факт, що теорія ядерного стримування є недалекоглядністю, і що необхідно швидко почати конкретні зусилля, щоб вивести нас із нашої суворої реальності до ідеального світу", - заявив Мацуі.
Напередодні Росія повідомила, що розмістила тактичну ядерну зброю на території союзної Білорусі. Контроль над нею та рішення про застосування Москва залишила за собою.
Як повідомляв Голос Америки, під час переговорів щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у Відні представник США, посол Адам Шайнман розкритикував Росію за «безрозсудну поведінку» та «безвідповідальне рішення розмістити в Білорусі ядерну зброю». Він також назвав призупинення Росією угоди із США про скорочення озброєнь несумісним із міжнародним правом.
А генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш у заяві, присвяченій 78-им роковинам бомбардування японського міста Хіросіма, заявив про те, що у світі знову зростає ядерна загроза.
"Знову б’ють барабани ядерної війни. Недовіра та розбіжності зростають. Ядерна тінь, яка висіла над "холодною війною", знову виникла. І деякі країни знову безрозсудно брязкають ядерною зброєю, погрожуючи використати ці інструменти знищення. Перед лицем цих загроз світова спільнота повинна говорити як єдине ціле. Будь-яке застосування ядерної зброї є неприйнятним", - заявив генсек ООН.
Російські політики неодноразово погрожували застосуванням ядерної зброї проти західних країн та України. Зокрема, минулого місяця заступник керівника Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявляв, що Москва залишає за собою право використати зброю масового ураження у разі успішного проведення українського контрнаступу.
Натомість американський сенатор Ліндсі Грем заявляв, що ядерний удар по Україні буде розцінюватись, як напад НАТО.
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США надали Україні допомогу на понад 66 млрд доларів за час повномасштабного російського вторгнення – WP
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну влада США надала Києву вже 66,2 мільярда доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги, повідомляє видання The Washington Post.
У межах всього оборонного бюджету Пентагону на 2023 рік, який становить 1,77 трильйона доларів, ця цифра видається незначною. Але якщо порівнювати її з підтримкою інших країн із боку США, відданість Україні є унікальною, зазначає видання.
Експерт Майкл О’Генлон порівняв ці цифри із зобов’язаннями США перед Європою наприкінці Другої світової війни – планом Маршалла.
Приміром, у 2022 – 2023 роках Ізраїль отримав від США 8,6 млрд доларів, Єгипет – 3,3 мільярда доларів, Йорданія – 2,9 мільярда доларів.
"Це нестандартні цифри", – сказав, коментуючи ці дані, старший науковий співробітник Інституту Брукінґза Майкл О’Генлон. Він порівняв ці цифри із зобов’язаннями США перед європейськими країнами наприкінці Другої світової війни – план Маршалла, який сприяв відновленню економік союзників Вашингтона, з поправкою на інфляцію становив приблизно 150 мільярдів доларів за три роки.
Але з огляду на затягування війни підтримка населення США щодо фінансування України коливається. Червневе опитування Pew Research Center показало, що 44% республіканців вважають, що Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні.
"Ми могли б робити це (підтримувати Україну – ред.) вічно. Це не є економічно невигідно. Але це, ймовірно, політично нежиттєздатне", – відзначив ОʼГенлон, коментуючи ці результати.
Міністерство фінансів США запевняє, що за використанням прямої бюджетної підтримки України постійно діє моніторинг і перевірки за узгодженими процедурами. Аналогічні механізми застосовуються і до інших видів допомоги.
Україна показує британсько-французькі ракети і чекає на німецькі й американські
Пресслужба президента України оприлюднила репортаж, що підтверджує використання українськими військово-повітряними силами крилатих ракет британського та французького виробництва.
Репортаж нагадує, що Україна віддавна закликає міжнародних партнерів надавати їй далекобійну зброю, і зокрема сподівається на німецькі крилаті ракети Taurus, а також на американські ракети ATACMS.
Західні побоювання ескалації частково заморожують становище на користь Росії... не надавання зброї розтягує війну.
В тому відео показано, як Володимир Зеленський написав «Слава Україні!» на ракеті SCALP - EG, що була прикрашена зображенням українського тризуба з Ейфелевою вежею - найвідомішим символом французької столиці Парижа.
Також у репортажі показали ракету з зображенням прапора Великої Британії у вигляді напису Storm Shadow і тризуб з центральною частиною у вигляді годинникової вежі британського парламенту в Лондоні.
Британсько-французькі крилаті ракети SCALP/Storm Shadow стали першими західними далекобійними ракетами загального призначення, які Україна отримала упродовж понад року після лютневого вторгнення Росії.
Ті ракети здатні дуже точно вражати цілі на відстанях понад 250 кілометрів і дозволять українцям берегти невелику кількість своїх бойових літаків радянського виробництва, які запускають ракети SCALP/Storm Shadow з повітря на безпечній відстані від фронтової смуги.
Західні представники неодноразово підкреслювали, що отримували від Києва запевнення, що надана Заходом зброя не буде застосована для нападів на Росію.
Американський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє 6 серпня, що ракети Storm Shadow могли бути застосовані українськими силами для нещодавнього ураження мостів на межі окупованого Росією українського Кримського півострова з окупованою частиною Херсонської області.
«Українські удари по мостах і важливих наземних лініях є частиною українських намагань створювати умови для майбутніх вирішальних наступальних операцій», - пише ISW.
Німецькі побоювання
В той час як з Вашингтона останнім часом лунали неофіційні повідомлення, що США «розглядають можливість» надання Україні ракет ATACMS, то у Берліні офіційно наполягають, що про постачання українцям ракет Taurus наразі не йдеться.
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус 3 серпня сказав, що його Німеччина зосереджується на своїй «провідній ролі» у постачанні Україні засобів протиповітряної оборони і бронетехніки, але «зараз не бачить нагальної потреби в ухваленні рішення» стосовно крилатих ракет.
Заступник канцлера Німеччини Роберт Габек тоді ж заявив, що Німеччина не відмовляється назавжди від можливості надання Україні ракет Taurus, але зараз Берлін вважає це недоцільним.
«Ця зброя має далеку досяжність - принаймні 600 кілометрів, а це означає, що нею можна стріляти далеко за фронтову смугу і вона саме для того призначена. Логіка західного альянсу полягає в тому, що ми підтримуємо Україну в її намаганнях відвоювати свою територію, проте ми не хочемо, щоб нашою зброєю завдавали ударів по Росії», - пояснив Роберт Габек, який є одним з лідерів Партії зелених в урядовій коаліції Німеччини.
Український посол у Берліні Олексій Макеєв в інтерв’ю німецьким засобам масової інформації називає такі аргументи необґрунтованими і заперечує, що надання Україні нових видів зброї є ескалацією війни.
В розлогому дописі в мережі X (Twitter) 4 серпня посол написав, що саме «брак хоробрості Заходу додає російському агресору сміливості», і що «західні побоювання ескалації частково заморожують становище на користь Росії», бо «сповільнюють і обмежують визволення українських територій», а також «збільшують кількість жертв» і «розтягають війну».
«Необхідно змінити засадничий принцип. Україна повинна перемогти, бо іншого способу покласти край війні і досягти тривкого миру нема. Дозування військової підтримки треба припинити», - закликає Олексій Макеєв.
- Голос Америки
У роковини бомбардування Хіросіми генсек ООН заявив про зростання ядерної загрози
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш у заяві, присвяченій 78-им роковинам бомбардування японського міста Хіросіма, заявив про те, що у світі знову зростає ядерна загроза. Його заяву зачитала на церемонії в Хіросімі заступниця генсека та висока представниця з питань роззброєння Ізумі Накаміцу.
«Знову б’ють барабани ядерної війни. Недовіра та розбіжності зростають. Ядерна тінь, яка висіла над "холодною війною", знову виникла. І деякі країни знову безрозсудно брязкають ядерною зброєю, погрожуючи використати ці інструменти знищення. Перед лицем цих загроз світова спільнота повинна говорити як єдине ціле. Будь-яке застосування ядерної зброї є неприйнятним», - процитувала генсека його заступниця.
Вона зазначила, що роззброєння є ядром нещодавно оприлюдненого аналітичного запису про новий порядок денний для миру.
«Порядок денний закликає держави-члени терміново знову взяти на себе зобов’язання прагнути до створення світу, вільного від ядерної зброї, і зміцнити глобальні норми проти її використання та розповсюдження. До їх повного знищення держави, які володіють ядерною зброєю, зобов'язуються ніколи її не використовувати. Єдиний спосіб усунути ядерну небезпеку – ліквідувати ядерну зброю», - йдеться у заяві Гуттеріша.
Накаміцу наголосила, що ліквідація ядерної зброї залишається найвищим пріоритетом ООН у сфері роззброєння, а роззброєння не є утопічною мрією, а радше єдиним шляхом до безпечнішого та надійнішого світу для всіх.
Нагадаємо, у Відні наразі тривають переговори щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
Представник США на переговорах посол Адам Шайнман розкритикував Росію за «безрозсудну поведінку» та «безвідповідальне рішення розмістити в Білорусі ядерну зброю». Він також назвав призупинення Росією угоди із США про скорочення озброєнь несумісним із міжнародним правом.
Крім того Адам Шайнман азначив, що ЗАЕС «була абсолютно безпечною до того, як Росія вирішила продовжити вторгнення в Україну та захопити її ядерні об’єкти».
«Дії (Росії-ред. ГА) прямо підривають здатність України підтримувати власну мирну ядерну енергетичну програму — право, закріплене в ДНЯЗ. Право, яке я чув, як багато хто тут захищає», - зазначив Шайнман.
Переговори у Відні триватимуть до 11 серпня.
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