Ядерна загроза з боку Росії ускладнює процес роззброєння. Прем’єр Японії звернувся до світу в річницю Хіросіми

Через ядерну загрозу з Росії та розбіжності у світі щодо ядерного роззброєння Японія закликає до світу без ядерної зброї. Про це заявив прем'єр-міністр країни Фуміо Кішіда під час церемонії вшанування жертв ядерного бомбардування Хіросіми та Нагасакі у день 78-ї річниці трагедії.

"Збільшення розбіжностей у міжнародній спільноті щодо підходів до ядерного роззброєння, ядерна загроза з боку Росії та інші проблеми зараз роблять шлях роззброєння ще важчим. Але саме через ці обставини для нас вкрай необхідно відновити міжнародний імпульс у напрямку реалізації "світу без ядерної зброї" - заявив глава японського уряду Фуміо Кішіда.

На церемонії мер Хіросіми та прем‘єр-міністр Японії, серед іншого, попередили про ядерну небезпеку з боку Росії.

Кішіда згадав про недавній саміт Групи семи в Хіросімі, під час якого світові лідери почули слова тих, хто пережив бомбардування, і сказав, що відправною точкою для прогресу є "точне розуміння трагічних реалій атомних бомбардувань".

Мер Хіросіми Казумі Мацуі вважає, що сучасний підхід світових держав до ядерного озброєння є недалекоглядним.

"Лідери в усьому світі повинні зрозуміти той факт, що теорія ядерного стримування є недалекоглядністю, і що необхідно швидко почати конкретні зусилля, щоб вивести нас із нашої суворої реальності до ідеального світу", - заявив Мацуі.

Напередодні Росія повідомила, що розмістила тактичну ядерну зброю на території союзної Білорусі. Контроль над нею та рішення про застосування Москва залишила за собою.

Як повідомляв Голос Америки, під час переговорів щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у Відні представник США, посол Адам Шайнман розкритикував Росію за «безрозсудну поведінку» та «безвідповідальне рішення розмістити в Білорусі ядерну зброю». Він також назвав призупинення Росією угоди із США про скорочення озброєнь несумісним із міжнародним правом.

А генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш у заяві, присвяченій 78-им роковинам бомбардування японського міста Хіросіма, заявив про те, що у світі знову зростає ядерна загроза.

"Знову б’ють барабани ядерної війни. Недовіра та розбіжності зростають. Ядерна тінь, яка висіла над "холодною війною", знову виникла. І деякі країни знову безрозсудно брязкають ядерною зброєю, погрожуючи використати ці інструменти знищення. Перед лицем цих загроз світова спільнота повинна говорити як єдине ціле. Будь-яке застосування ядерної зброї є неприйнятним", - заявив генсек ООН.

Російські політики неодноразово погрожували застосуванням ядерної зброї проти західних країн та України. Зокрема, минулого місяця заступник керівника Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявляв, що Москва залишає за собою право використати зброю масового ураження у разі успішного проведення українського контрнаступу.

Натомість американський сенатор Ліндсі Грем заявляв, що ядерний удар по Україні буде розцінюватись, як напад НАТО.