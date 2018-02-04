Китай, Іран та Росія критикують ядерну доктрину США

Китай, Іран та Росія розкритикували нещодавно оприлюднений план Вашингтона щодо розширення можливостей ядерної зброї США з метою стримування інших країн.

План, який закликає до відновлення ядерного арсеналу США з розробкою нової малопотужної атомної зброї, був оголошений у політичній заяві адміністрації президента Дональда Трампа 2 лютого.

Президент Ірану Гассан Роугані 4 лютого звинуватив Сполучені Штати, що ті «безсоромно погрожують Росії новою атомною зброєю». Роугані заявив, що «ті ж люди, які нібито вважають, що використання зброї масового знищення є злочином проти людства..., говорять про нову зброю, щоб загрожувати або використовувати проти суперників».

Китай 4 лютого критикував уряд США за те, що той назвав Пекін як потенційного ядерного супротивника. У своїй заяві міністерство оборони Китаю висловило надію на те, що Сполучені Штати будуть «відмовлятися від ментальності холодної війни» та «візьмуть на себе особливу відповідальність за власне ядерне роззброєння».

Російські офіційні особи заявили, що американська ядерна доктрина містить хибні твердження про Росію. 3 лютого голова Комітету з оборони і безпеки Ради Федерації Віктор Бондарєв звинуватив Вашингтон у тому, що той шукає «виправдання для будь-яких політичних, економічних та військових кроків».

Огляд ядерної доктрини, який зазвичай робиться на початку каденції нової адміністрації, окреслює ядерні цілі Пентагону під час президентства Трампа.

Вперше після 2010 року американські військові заявили, що передбачають ядерні загрози в найближчі десятиліття.

У документі вказано, що Росію треба переконати в тому, що вона зіткнеться з «неприйнятно небезпечними витратами», якщо погрожуватиме навіть обмеженим ядерним нападом в Європі.

«Це реакція на розширення можливостей Росії і характер їхньої стратегії та доктрини», – написав міністр оборони США Джим Маттіс в огляді, який також висвітлює побоювання США щодо Північної Кореї, Ірану й Китаю.