Як американські лікарі допомагають українським колегам. Відео

Крововтрата – головна причина смерті під час війни. Отже вміння зупинити кровотечу може врятувати життя. Група американських лікарів, які мають досвід роботи в гарячих точках, запустили в Україні програму, яка вчить українських колег-медиків інших фахів надавати невідкладну допомогу.