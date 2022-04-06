Швидкі курси надання першої медичної допомоги українською мовою можна легко знайти в інтернеті. Про те, як медики із США допомагають сьогодні українським колегам – дізнавалася Ілона Войтович.
Як американські лікарі допомагають українським колегам. Відео
Крововтрата – головна причина смерті під час війни. Отже вміння зупинити кровотечу може врятувати життя. Група американських лікарів, які мають досвід роботи в гарячих точках, запустили в Україні програму, яка вчить українських колег-медиків інших фахів надавати невідкладну допомогу.
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