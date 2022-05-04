Як платформа Work4UA допомагає малим бізнесам отримувати підтримку з усього світу. Відео

Значна кількість представників малого бізнесу в Україні не можуть відновити повноцінну роботу через брак замовлень, зниження активності клієнтів і скорочення проектів. Швидка відбудова невеликих бізнесів – важлива складова відновлення економіки, переконує засновник рекламної агенції Postmen Ярослав Ведмідь. Він створив спеціальну платформу, щоб допомогти підприємцям зручно й швидко отримувати прямі пожертви від людей з усього світу. Деталі – в сюжеті Марії Прус.