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Як проходить голосування у Вашингтоні і загалом у США. Відео

Як проходить голосування у Вашингтоні і загалом у США. Відео
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Включення з дільниці у Вашингтоні

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У США відкрито чотири виборчі дільниці.

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