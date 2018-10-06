Росія втрачає віру в Трампа – дослідження

Відсоток росіян, які впевнені, що президент Трамп «вчинить правильно у міжнародних справах», упав протягом останнього року з 53% до 19%, згідно зі щорічним опитуванням дослідницького центру Pew's щодо настроїв у світі, пише видання Axios.

41% росіян сприймав США позитивно в наступні місяці після того, як Трамп обійняв посаду, у порівнянні з 15% наприкінці терміну перебування Барака Обами. Тепер цей відсоток знизився до 26%.

Аліна Полякова, дослідниця аналітичного центру Brookings Institution, зазначає, що торішнє опитування було зроблено в той час, коли існували реальні надії на політику розрядки в Росії. Але те, що послідувало, було «набагато більш войовничою політикою щодо Росії, ніж та, на яку, я думаю, очікували росіяни».

Вона зазначає, що російські засоби масової інформації, контрольовані державою, змінили свій тон щодо Трампа. Він згадується рідше і менш позитивно. «Тон зараз не є негативним відносно Трампа, але зображують, що його загальмувала, або загнала в кут бюрократія», – говорить вона. Уряд і ЗМІ також полюбляють зображати Вашингтон немов у стані «безладу», щоб Володимир Путін «на контрасті, виглядав як професійний керівник».

Згідно з результатами дослідження Pew, серед 25 країн у середньому 70% населення бракує довіри до Трампа. Сприйняття Сполучених Штатів залишається позитивним із незначною перевагою: 50% схвалюють та 43% не схвалюють.

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