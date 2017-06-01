Як технарі з Кремнієвої долини допомагають армії США

Сполучені Штати мають найбільшу армію у світі, яка застосовує найсучасніші технології. Однак, традиційна для збройних сил бюрократія, нерідко стає на заваді швидкому запровадженню новітнього устаткування. Тож аби пришвидшити процес, військові вирішили звернутися до центру прогресивного мислення - Кремнієвої долини.

Ми вважаємо, що можемо заощадити

Офіс компанії «Капела Спейс» у Кремнієвій долині - особливий. Складні програми, які пишуть його працівники, покликані рятувати життя американців. Справа у тому, що компанія «Капела Спейс» має унікального клієнта – армію США.

«Ми раді, що можемо працювати з урядом. Ми вважаємо, що можемо заощадити уряду гроші, створити апаратуру, якої ще не було, і яка допоможе рятувати життя», - каже працівник компанії Паям Баназадех.

Паям – іммігрант з Ірану, який розробляє супутник завбільшки з... взуттєву коробку. ​

«Насправді, це військова технологія. Проблема у тому, що супутники, які використовує армія, надто масивні», каже Паям.

У «Капелі Спейс» працюють над розробкою нових моделей - менш габаритних, дешевших і більш швидкісних, ніж традиційні супутники. Призначені вони для військових потреб. Координувати цим спільним проектом буде спеціально створений при Міністерстві оборони офіс.​

«Міністерство оборони найбільший бюрократ у країні. Деякі речі мають секретний характер і повинні бути захищені. Також техніка, яку використовують наші військові, може бути питанням життя і смерті», - каже представник координаційного офісу Радж Шах.

Саме тому, що є великий ризик, армія США, користується лише перевіреною, досконалою технологією. Проблема тільки у тому, що до часу її запуску, вона стає застарілою.

Культура стартапів – повна протилежність державній структурі, оскільки орієнтована на динаміку ринку та зміни попиту на товари та послуги.​

«Ми маємо цей мініатюрний, критично-важливий продукт, який ми можемо швидко запустити на ринок і випробовувати у короткий термін», - каже Паям Баназадех.

Про гостру необхідність використання новітніх технологій на урядовому рівні, говорили нещодавно на зустрічі «ветерани» Кремнієвої долини.​

«Загально кажучи, урядові системи не використовують новітніх форм операційних систем, кодування і механізмів», - каже голова конгломерату "Альфабет" Ерік Шмідт.

Глобальні кібератаки є підтвердженням того, що без постійного оновлення технологій неможливо протистояти таким загрозам.

Треба постійно рухатися вперед, це гра у кішки-мишки зловмисників і захисників

«Технологія постійно змінюється. І якщо у вас застаріле обладнання, це дає ворогові час знайти уразливі місця. Тому треба постійно рухатися вперед, це гра у кішки-мишки зловмисників і захисників, і ми хочемо перемогти у цьому протистоянні», каже представник координаційного офісу Радж Шах.​

А перемога починається з усунення бюрократичних перепон, які пов’язані з роботою військових. Цим успішно займається новий офіс. З часу заснування понад 18 місяців тому, вони налагодили співпрацю з 30 компаніями у США та за кордоном.

«Капела Спейс» планує запустити новий супутник через кілька місяців.

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