Як Україні в умовах затяжної війни уникнути високої інфляції: інтерв’ю з професором Каліфорнійського університету. Відео

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Науковці пропонують своє бачення того, як в умовах затяжної війни Україні уникнути економічного хаосу. Серед рекомендацій авторів - болючі рішення, зокрема підвищення податків і мобілізація внутрішніх ресурсів.

Про те, як фінансувати оборону і не повторити інфляційної спіралі, подібної до 90-х років ми поговорили із співавтором дослідження, професором Каліфорнійського університету Юрієм Городніченком.

