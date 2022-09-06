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Економіка

Як Україні в умовах затяжної війни уникнути високої інфляції: інтерв’ю з професором Каліфорнійського університету. Відео

Як Україні в умовах затяжної війни уникнути високої інфляції: інтерв’ю з професором Каліфорнійського університету. Відео
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Як Україні в умовах затяжної війни уникнути високої інфляції: інтерв’ю з професором Каліфорнійського університету. Відео

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На сьомий місяць війни перед Україною нависла загроза високої інфляції. Про це застерігають американські та європейські економісти в дослідженні "Макроекономіка в умовах війни в Україні", опублікованому лондонським Центром економічних стратегічних досліджень.

Науковці пропонують своє бачення того, як в умовах затяжної війни Україні уникнути економічного хаосу. Серед рекомендацій авторів - болючі рішення, зокрема підвищення податків і мобілізація внутрішніх ресурсів.
Про те, як фінансувати оборону і не повторити інфляційної спіралі, подібної до 90-х років ми поговорили із співавтором дослідження, професором Каліфорнійського університету Юрієм Городніченком.

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