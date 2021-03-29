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Як українським учням вступити до коледжів та університетів у США? Проект Ukraine Global Scholars. Відео

Як українським учням вступити до коледжів та університетів у США? Проект Ukraine Global Scholars. Відео
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Як українським учням вступити до коледжів та університетів у США? Проект Ukraine Global Scholars. Відео

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Кожного року кількість українських учнів, які намагаються вступити до провідних американських вишів та шкіл-пансіонів збільшується. Значну роль в популяризації освіти за кордоном для українських дітей відіграють громадські та благодійні організації. Ukraine Global Scholars – одна з них.

Наразі триває подача документів на участь у програмі. Переможці отримають шанс вступити до відомих американських коледжів та університетів. Які знання та навички потрібні для того, аби стати американським студентом - дізнавалася Ірина Соломко.

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