Більше про реакції на одноденний бунт керівника ПВК “Вагнер” Євгенія Пригожина і можливі довготривалі наслідки розкаже Богдан Цюпин із Лондона.
Якими будуть наслідки бунту Пригожина: огляд реакцій у Європі. Відео
У Європі пильно стежать за розвитком подій у Росії — особливо країни, які мають кордон із Росією чи Білоруссю. "Посилення безпеки, стратегія стримування, а також допомога Україні мають бути головним фокусом напередодні саміту НАТО" — заявила прем’єр-міністерка Литви Інгрід Шимоніте.
Більше про реакції на одноденний бунт керівника ПВК “Вагнер” Євгенія Пригожина і можливі довготривалі наслідки розкаже Богдан Цюпин із Лондона.
Форум