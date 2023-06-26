Якими будуть наслідки бунту Пригожина: огляд реакцій у Європі. Відео

У Європі пильно стежать за розвитком подій у Росії — особливо країни, які мають кордон із Росією чи Білоруссю. "Посилення безпеки, стратегія стримування, а також допомога Україні мають бути головним фокусом напередодні саміту НАТО" — заявила прем’єр-міністерка Литви Інгрід Шимоніте.