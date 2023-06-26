Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Якими будуть наслідки бунту Пригожина: огляд реакцій у Європі. Відео

Якими будуть наслідки бунту Пригожина: огляд реакцій у Європі. Відео
Embed
Якими будуть наслідки бунту Пригожина: огляд реакцій у Європі. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:24 0:00
Direct link

У Європі пильно стежать за розвитком подій у Росії — особливо країни, які мають кордон із Росією чи Білоруссю. "Посилення безпеки, стратегія стримування, а також допомога Україні мають бути головним фокусом напередодні саміту НАТО" — заявила прем’єр-міністерка Литви Інгрід Шимоніте.

Більше про реакції на одноденний бунт керівника ПВК “Вагнер” Євгенія Пригожина і можливі довготривалі наслідки розкаже Богдан Цюпин із Лондона.

Форум

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG