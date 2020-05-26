Короткометражка про війну української режисерки перемогла у Лос-Анджелеському фестивалі

Стрічка 22-річної української режисерки перемогла у номінації найкращий режисерський дебют у Лос-Анджелеському фестивалі “ТОП-Шортс”. “Якщо було завтра” підіймає теми вибору і війни.

“Якщо було завтра” дуже незвичайна стрічка, де немає діалогів чи хронологічного сюжету. Перед головним героєм, військовим, відкриваються різні двері - вибори. І за кожними дверима інший розвиток життя й інші можливості. Авторка ідеї, сценаристка і режисерка - студентка школи мистецтв Нью- Йоркського університету, українка Анастасія Євченко. Каже, задум фільму з'явився після відвідин виставки художниці сюрреаліста Доротеї Таннінг.

"І я помітила цю картину “Народження”, яка зображає цей нескінченний коридор дверей. Я почала думати, що це може означати? І тоді я зрозуміла, що я б хотіла підійти до створення фільму, як сюрреаліст", - розповідає Анастасія Євченко, режисерка

І хоч сюрреалізм нагадує сни - тема, яку обрала Анастасія для свого фільму вкрай реалістична 0 це війна, а саме, які двері вона відкриває чи закриває.

“Якщо б не було війни у солдата були б двері відкриті, всі можливості, але через війну він має ці всі проблеми.” - зазначила Анастасія.

Зйомки проходили в Україні, поблизу Києва. Вся команда стрічки - українці. Продюсер фільму Сергій Сушон розповідає, його зацікавила ідея Насті, хоча деякі завдання були не простими.

"Настя сказала, що вона хоче знімати момент з ванною у небі. У небі, для мене, це було щось дуже незвичайне. Ми знайшли людей, каскадерів і підняли ванну на повітряній кулі", - зазначив Сергій Сушон, продюсер фільму

Зйомки фільму проходили у липні 2019 і тривали лише три дні. Виробництво ж фільму, загалом, зайняло 70 днів. Головні ролі зіграли молоді українські актори Вікторія Левченко й Олексій Олексюк. Прем'єра ж відбулась в Італії на міжнародному фестивалі у Мілані. Вікторія Левченко отримала нагороду за найкращу жіночу роль.

"У мене стався шок, на рівні української режисури, я не знаю, українських режисерів, це її перший короткий метр, вона мені все так точно пояснила, я настільки зрозуміла ідею. Вона не показувала що треба робити, вона намагалась передати це на рівні духовному. Тоді я зрозуміла, що це моє", - розповідає акторка Вікторія Левченко.

Вікторія уособлює жінку як повітря, її чоловік, військовий, — вогонь. За дверима вони зустрінуть й інших персонажів — їхнього сина і собаку. Фільм повністю проспонсорувала команда. Режисерка Анастасія зізнається, хоч і вчиться у Нью-Йорку, цю історію могла уявити лише знятою на Батьківщині.

"Це моє ДНК, це моя Батьківщина, я не відчуваю себе ніде як тут, це чудове місце, чудові люди й чудова культура. Тут багато історій, які заслуговують на те, щоб їх розповіли", - наголосила Анастасія Євченко, режисерка фільму

Стрічка “Якщо було завтра” здобула нагороду в номінації кращий експериментальний фільм у Парижі, а також в категоріях за найкращу режисуру, сценарій і монтаж на фестивалі у Ніцці. Попри пандемію, стрічка продовжує брати участь у фестивалях, і у жовтні братиме участь у міжнародному фестивалі у Франції.

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