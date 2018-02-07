У ЄС вважають, що балканські країни зможуть вступити в блок до 2025 року

Аналітики вважають, що посилення впливу Росії в балканському регіоні є приводом для занепокоєння





У Європейському Союзі вважають, що деякі країни Західних Балкан можуть бути готові до вступу в блок вже через сім років.



Представляючи нову стратегію для Західних Балкан, представники ЄС заявили, що Сербія і Чорногорія можуть стати повноправними членами блоку до 2025 року.



«2025-й - це лише орієнтовний термін. Він є лише стимулом, щоб ці держави вели наполегливу працю, щоб запевнити, що вони рухаються наміченим шляхом. Потрібно прийняти рішення - чи буде блок розширюватися на Західних Балканах чи ні. Я б хотів, щоб країни Західних Балкан могли вступити в Європейський Союз, коли будуть виконані відповідні умови», - заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер членам Європарламенту.



ЄС хоче надати нової енергії прагненням Сербії, Чорногорії, Албанії, Боснії, Косова і Македонії стати членами ЄС.

Росія має сильний вплив в Сербії. На загальнонародному рівні Росія користується великою увагою і повагою, нею навіть захоплюються

На думку аналітиків, криза з мігрантами 2015 року показала важливість Балкан. ЄС хоче підтвердити свою міць на тлі посилення впливу Москви, вважає аналітик Джеймс Кер-Ліндсі, професор політології в Університеті святої Марії в лондонському Твікенгамі.



«Росія має сильний вплив в Сербії. На загальнонародному рівні Росія користується великою увагою і повагою, нею навіть захоплюються. Мені здається, це предмет реального занепокоєння. Туреччина також розвиває там свою діяльність. Ну і зростає розкол між Туреччиною та Європейським Союзом, отож це викликає занепокоєння. Не треба забувати про Китай, який також цікавиться цим регіоном», - говорить Кер-Ліндсі.



Брюссель повторив свої вимоги для вступу в ЄС: незалежні суди, свобода преси і боротьба з організованою злочинністю.



«Останніми роками ми були свідками, так би мовити, відступів в Угорщині і Польщі. Але також є дуже важливі елементи, пов'язані з функціонуванням єдиного ринку, наприклад», - наголосив Кер-Ліндсі.

Конфлікти, які виникли внаслідок розчленування Югославії залишаються не вирішеними. У січні в Косові було вбито етнічного серба-політика Олівера Івановича.

Сербія відмовляється визнати незалежність Косова. Стратегія приєднання нових членів до ЄС полягає у врегулюванні цих конфліктів.



Президент Косова Хашим Тачі минулого тижня заявив, що розраховує на досягнення прогресу найближчим часом.



«Я б не говорив про дні, тижні або місяці, але, думаю, 2018 рік є важливим роком і повинен стати вирішальним. В іншому випадку, ми будемо затягувати з цим десятиліттями», - заявив Тачі інформагентству AFP.

Брюссель надіється, що сповнені новим натхненням переговори про членство переконають Белград рухатися вперед.

«Чим ближче Сербія стає до членства в Європейському Союзі, тим краще». – вважає Джеймс Кер-Ліндсі.

На думку аналітиків, Брюссель також має намір надати нової сили самому ЄС у той чс, як Британія веде підготовку до виходу з блоку.

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