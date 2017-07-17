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ЄС і Великобританія почали переговори про умови щодо Brexit

  • Голос Америки
Мішель Барньє і Дейвід Дейвіс на зустрічі в штаб-квартирі ЄС. Брюссель, 17 липня 2017.

Цього тижня сторони обговорюють права громадян країн ЄС і Великобританії на територіях одна одної та інші питання



Європейський Союз і Великобританія почали перший раунд переговорів про умови щодо Brexit. Обидві сторони при цьому заявляють, що настав час, коли потрібно діяти швидким темпом.

«Вкрай важливо, щоб ми досягнули істотного прогресу», - заявив британський міністр з питань виходу з ЄС Дейвід Дейвіс у розмові з журналістами на початку чотириденних переговорів в понеділок.

Голова делегації ЄС на переговорах ЄС Мішель Барньє заявив: «Тепер ми зануримося в суть справи. Нам потрібно вивчити і порівняти наші позиції, щоб досягти значного прогресу».

Барньє і Дейвіс відмовилися від подальших коментарів, але представник ЄС заявив, що вони проінформують журналістів в четвер. Під час одноденної сесії в червні сторони погодили загальний графік переговорів.

Очікується, що цього тижня учасники переговорах зосереджуватимуться на правах громадян країн ЄС і Великобританії на територіях одна одної після Brexit. Крім того, вони обговорюватимуть проблеми рахунків, які повинна сплатити Великобританія за існуючими зобов'язаннями, питання про кордон в Ірландії і статусу Європейського суду справедливості.

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