ЄС продовжив санкції проти Росії

Європейський союз продовжив санкції проти Росії, введені через незаконну анексію Криму і дії, що порушують територіальну цілісність та суверенітет України.

Санкції продовжено ще на шість місяців до 15 вересня, йдеться в офіційному оголошенні Ради Європи.

Санкції включають візові обмеження та замороження активів стосовно 150 осіб і 38 компаній

«Оцінка ситуації не надала підстав для зміни санкційного режиму», - повідомляється в заяві Ради.

Росія відмовляється повертати регіон, після анексії Криму в 2014 році.

До інших кроків ЄС стосовно кризи в Україні належить введення економічних санкції проти окремих секторів російської економіки, що діють до 31 липня 2018 року та обмеження, що діють стосовно території Криму та Севастополя до 23 червня 2018 року.

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