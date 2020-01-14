Новопризначений посол України в США Володимир Єльченко вперше зустрівся з журналістами на новій посаді. Посол розповів, що пріоритетом роботи дипломатичного відомства залишається розширення співпраці України та США.
Брифінг посла України в США – заяви про допомогу США Україні у 2020. Відео
У 2020 році заплановано, що Україна отримає від США допомогу на загальну суму майже 700 мільйонів доларів. З них суто військова допомога - майже 400 мільйонів, сказав Володимир Єльченко. Він озвучив деякі деталі військової співпраці.
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