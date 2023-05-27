Андрій Єрмак: Постачання Україні західних літаків – це «вирішене питання». Ексклюзивне інтерв'ю

Постачання Україні західних літаків – це «вирішене питання», сказав в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки голова офісу президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що на зустрічі країн Групи семи у Хіросімі, президент США Джо Байден заявив, що США приєднуються до «коаліції літаків».

«Сьогодні це вже не дискусія, це вирішене питання», – сказав Андрій Єрмак у розмові з кореспондентом Російської служби Голосу Америки Михайлом Комадовським.

«Я тільки можу підтвердити слова нашого президента, який, по-перше, подякував, бо це була офіційна заява президента Сполучених Штатів про те, що США приєднуються до коаліції літаків. До того ж, ми чули заяви партнерів, таких як Нідерланди, Данія, Франція, Польща, які заявили про свою готовність негайно розпочати тренування наших пілотів», – сказав Єрмак у розмові по відео-зв’язку з Києва. Він додав, що це перший «дуже важливий крок», який «відкриває можливість для подальшого постачання літаків до України».

Говорячи про терміни, він сказав, що Україна зацікавлена, «щоб це сталося якнайшвидше».

«Ми вважаємо і бачимо, що це навчання розпочнеться дуже скоро. Я сказав би, що йдеться про дні. І ми сподіваємося, що постачання літаків країнами, які вже заявили про свою готовність, теж почнуться дуже скоро. Дуже віримо, що це будуть місяці, а не дуже тривалий термін», – сказав Єрмак.

«Літаки для України – це, безумовно, захист нашого неба, це дотримання такої необхідної переваги українців у небі, це, може, єдине місце, де ми ще не такі сильні, але це дуже важливо для нас», – додав голова офісу президента України.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден сказав президенту Зеленському на зучтрічі G7 у Хіросімі, що «США разом зі своїми партнерами почнуть тренувати українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16, щоб підсилити українську авіацію».

Байден також заявив, що президент Зеленський запевнив його, що Україна не використовуватиме західні винищувачі для ударів по території Росії.

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