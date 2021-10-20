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Україна

Український журналіст Владислав Єсипенко вже понад сім місяців перебуває за гратами в окупованому Криму: інтерв’ю з його дружиною. Відео

Український журналіст Владислав Єсипенко вже понад сім місяців перебуває за гратами в окупованому Криму: інтерв’ю з його дружиною. Відео
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Український журналіст Владислав Єсипенко вже понад сім місяців перебуває за гратами в окупованому Криму: інтерв’ю з його дружиною. Відео

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Український журналіст Владислав Єсипенко вже понад сім місяців перебуває за гратами в окупованому Криму за неправдивими звинуваченнями у тероризмі. Низка правозахисних організацій визнали його політичним в`язнем.

Його дружина Катерина разом з делегацією правозахисників приїхала до Нью-Йорка, аби особисто розказати історію свого чоловіка міжнародній спільноті та попросити підтримки у боротьбі за його звільнення.

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