Український журналіст Владислав Єсипенко вже понад сім місяців перебуває за гратами в окупованому Криму за неправдивими звинуваченнями у тероризмі. Низка правозахисних організацій визнали його політичним в`язнем.
Український журналіст Владислав Єсипенко вже понад сім місяців перебуває за гратами в окупованому Криму: інтерв’ю з його дружиною. Відео
Його дружина Катерина разом з делегацією правозахисників приїхала до Нью-Йорка, аби особисто розказати історію свого чоловіка міжнародній спільноті та попросити підтримки у боротьбі за його звільнення.
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