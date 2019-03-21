Матір, яка організувала популярний YouTube канал, звинуватили у збиткуваннях над всиновленими дітьми-акторами, тортурах

В американському штаті Аризона мати збиткувалась над всиновленими дітьми, примушуючи їх зніматись в організованому нею популярному відеошоу, яке демострувалося на відеосервісі Youtube. Про це повідомляє американський канал NBC з посиланням на місцеву поліцію.

Повідомляється, що підозрювану Машель Гакні (Machelle Hackney) та двох її дорослих синів затримали у п'ятнцю. Їм мають висунути офіційні звинувачення. Соціальні служби здійснили перевірку родини на основі інформації, яку поліції надала рідна доньки Гакні, якій поскаражились всиновлені діти. Служби вилучили усіх 7 дітей з родини і допомагали із збором свідчень дітей та їхнім медичним оглядом.

Відео з дітьми демонструвались на YouTube-каналі "Fantastic Adventures" ("Неймовірні пригоди" - прим. ГА), який має 700800 підписників та понад 242 мільйони переглядів відео.

Як повідомляє NBC, деякі діти розповіли слідчим, що роками не були у школі. А одна дитина розповіла, що "все життя провела у кімнаті для зйомок"

Як повідомляють ЗМІ, американські правоохоронці заарештували жінку через те, що вона не давала висновленим дітям їсти і пити, користатись туалетом, лупцювала та катувала їх, використовувала проти дітей перцевий газ, коли діти не виконували її вказівок під час зймоки відео для YouTube. Сама жінка відкинула звинувачення і заявила, що лише шльопала дітей та лишала стояти у кутку як покарання.

Як повідомляє NBC, деякі діти розповіли слідчим, що роками не були у школі. А одна дитина розповіла, що "все життя провела у кімнаті для зйомок".

Користувачка YouTube заробила від 106 800 доларів до 1,7 мільйона своїми знятими за підготовленими сценаріями відео, в яких знімалися 7-ро її дітей у віці від 3 до 15 років

ЗМІ також перелічують фізичні тортури, яким буцімто піддавала дітей мати: не давала їсти та пити, оприскувала перцевим газом геніталії, щипала до крові, зачиняла у шафі, примушувала годинами стояти з піднятими вгору руками та ін. Таким чином їх буцімто карали, коли вони не могли виконати сценарій того чи іншого відео.

Повідомляється, що жінка могла заробити сотні тисяч доларів на відео.

"Користувачка YouTube заробила від 106 800 доларів до 1,7 мільйона своїми знятими за підготовленими сценаріями відео, в яких знімалися 7-ро її дітей у віці від 3 до 15 років", - пише журналістка BuzzFeed Амбер Джемісон.

На тлі інформації про арешт жінки у соціальних мережах численні користувачі висловили обурення з приводу того, що YouTube не видалив усі відео. Між тим, повідомляється, що компанія демонетизувала канал, а отже, його власники не можуть отримувати від нього фінасову вигоду.

"Чому канал "Fantastic Adventures" досі на YouTube, хоча жінку арештовано за збиткуванням над дітьми?" - обурюється користувачка.

"Хоча шоу "Fantastic Adventures" - це надзвичайний приклад збиткування над дітьми-зірками в Інтернет, він порушує питання щодо дітей, які заробляють гроші онлайн. Ми маємо серйозно розглянути цю сферу роботи дітей", - твітує користувачка Оеноне Кубі, яка представляється у Twitter як академічний дослідник питань, пов'язаних із дитинством.

"Нам треба розпочати ставити питання, хто має отримувати прибуток від дитячої роботи, як ми можемо захистити дітей, які виступають перед Інтернет-аудиторією, і чи батьки мають право монетизувати образи своїх дітей", - твітує Кубі

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