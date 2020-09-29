Екс-посолку США в Україні Марі Йованович нагородили премією за сміливість

Американська літературна та правозахисна організація ПЕН нагородила колишню посолку США в Україні Марі Йованович премією за сміливість PEN/Benenson Courage Award.

Представники PEN America відзначили: "У час, коли дотримання принциповості може означати для державних посадоців закінчення професійної кар'єри, посолка Йованович не здригнулась й не похитнулась. ... Вона - потужний приклад мужності, яку ця нагорода покликана вшанувати", - йдеться у заяві С'юзанн Носсел, керівниці організації.

З посади керівниці американського дипвідомства у Києві Марі Йованович було відкликано в травні 2019 року. Під час слухань в рамках імпічменту Дональда Трампа у Конгресі Йованович заявляла, що її відкликання супроводжувалось кампанією впливу з метою заплямувати її репутацію.

Зараз Йованович працює в Carnegie Endowment for International Peace, співпрацює із Інститутом досліджень дипломатії в університеті Джорджтаун, а також пише мемуари.

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