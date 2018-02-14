Саакашвілі з Роттердама обіцяє продовжити боротьбу

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив журналістам, що він продовжуватиме боротьбу.

"Ми збираємось продовжувати боротьбу", - сказав Саакашвілі у короткому коментарі AFP біля офісу Служби імміграції та натуралізації в Роттердамі.

Саакашвілі знову назвав дії української влади "грубим викраденням".

Саакашвілі, який одружений з громадянкою Нідерландів, приїхав до цієї країни, після того, як його видворили з України.

Колишнього президента Грузії вже було позбавлено як грузинського так і українського громадянства, що залишило його без держави.

12 лютого соратники Саакашвілі заявили про його затримання невідомими в центрі Києва. У СБУ, Генпрокуратурі і поліції Радіо Свобода повідомили, що Саакашвілі не затримували.

З повідомлення ДПСУ випливає, що Саакашвілі вислали до Польщі, звідки він, не проходячи контролю, прибув до України у вересні 2017 року,

У липні 2017 року Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Саакашвілі 10 вересня 2017 року потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. У вересні суд визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. Крім того, суд відмовив Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.

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