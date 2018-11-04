За кого голосує українська громада та що про Україну кажуть кандидати: проміжні вибори у США на прикладі одного округа

У штаті Пенсильванія у США українці можуть вплинути на результати перегонів до Конгресу. Що ж найперше хвилює українську громаду?

Українська громада США історично голосувала за Республіканську партію. Адже республіканці свого часу вважалися палкими борцями з комунізмом. У наш час, саме за президента-республіканця, Україна отримала значну підтримку у боротьбі з російською агресією, - переконана Ірина Мазур, активістка української громади Філадельфії.

"За часів президента Трампа все-таки Україна отримала значну фінансову підтримку, значну підтримку зброєю", - каже Мазур.

Втім, на цих виборах, вподобання виборців українського походження віддзеркалюють загалом ситуацію в країні, яка гостро розділена за партійною лінією. В першу чергу, це пов’язано з анти-імміграційною політикою нинішньої республіканської адміністрації, - каже Уляна Мазуркевич, яка працює волонтером у штабі кандидатки від демократів до Палати представників Конгресу США.

"Іммігранти, які приїжджають сюди, нещасні люди, які подорожують з Південної Америки, які потребують притулку, безпеки, харчів, і ми їх арештовуємо? – Ні!" - каже громадська активістка Уляна Мазуркевич.

Щоправда, українську громаду – чи то прихильників демократів, чи республіканців – першочергово хвилює позиція кандидата щодо України.

"Найважливіше питання - це як Америка ставиться до Росії, як кандидати підтримують санкції, як відносять до того, коли ми українці звертаємось про допомогу. Вони нас знають і нам допомагають, але головне, як вони ставляться до України, до українського питання", - вважає президент Українського культурно-освітнього центру Філадельфії Андреа Жаровська.

Саме ці питання і ставлять українські активісти на зустрічах з американськими політиками.

"Ми прямо питаємо кандидата, що він думає про Крим, що він думає стосовно Донбасу. Щодо відносин з Росією, щодо відносин з Україною. Чи повинна Україні надаватися допомога. Ми не боїмося ставити дуже різкі та прямі запитання", - розповідає Ірина Мазур.

Цього року у штаті Пенсильванія у результаті перекреслення виборчої мапи, було створено кілька нових округів. Один з них - у передмісті Філадельфії, в районі, де проживає багато українців. За цей округ змагаються новачки в перегонах за місце в Конгресі США – демократка Меделін Дін та республіканець Ден Дейвід. Обидва стверджують – українці грають надзвичайно активну роль у політичному житті громади.

"Округ, в якому я балотуюсь, багатий на українську спадщину. Вони мене привітали, я мала змогу зустрітись з активістами. Я хочу бути частиною глобального діалогу та дипломатичної роботи, яка захищає Україну від атак на її суверенітет, на її економіку, мир та безпеку, яка зупинить кровопролиття", - каже кандидатка в конгресмени від демократів Меделін Дін.

"Єдиний кокус, до якого я вже пообіцяв вступити – це український кокус. У перший же день, я буду в цьому комітеті разом з конгресменом Фітцпатріком. Я розумію Європу, Росію. Я чітко переконаний, що Путін представляє загрозу світу, величезну загрозу Україні. Він справжній злочинець-вбивця, і його треба зупинити. Люди на зразок Путіна не розуміють переговорів. Санкцій недостатньо. Ми повинні вдарити по його олігархах, ми повинні вдарити по фундаменту його влади. Він вбиває українців, і він має за це відповісти. І ніколи я не погоджусь, що Крим – це частина Росії. Крим – це Україна", - каже кандидат в конгресмни від республіканців Ден Дейвід.

Пенсильванія – штат, який протягом останніх майже тридцяти років на президентських виборах голосував за демократів. У 2016-му місцеві виборці віддали перевагу республіканцю Дональду Трампу.

Результати голосування 6-го листопада у цьому окрузі, яке багато експертів називають референдумом перших двох років президентства Трампа, мають показати – наскільки успішно діючий президент склав свій перший іспит перед українцями Філадельфії та її передмістя.

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