За Трампа, тиск на Україну з проведення реформ послабився - Байден

Будучи віце-президентом США, Джо Байден приділяв багато часу підтримці консенсусу з європейськими країнами з питання російських санкцій. Про це Байден заявив виступаючи у Раді з міжнародних відносин США.

«Ми проводили дуже багато часу на телефоні, щоб переконатись, що європейські лідери не відійшли від зобов’язань. Вони не хотіли брати участі в цих санкціях стосовно Росії, які мають негативний вплив. Але це треба було зробити», - наголосив Байден.

Якщо ви не будете продовжувати демонструвати прогрес у боротьбі з корупцією, ми не зможемо втримати решту Європи в питанні цих санкцій

Він високо оцінив роль Меркель в консолідації позиції Європи з питання санкцій: «Дякувати Богу, Меркель тоді була сильною, щоб приєднатись до нас у цьому рішенні. Неохоче. Бо їй також ці санкції не подобались».

США провадили активну співпрацю з владою в Києві стосовно антикорупційних реформ. «Це завжди працювало в Києві. Я поїхав і сказав: дивіться, якщо ви не будете продовжувати демонструвати прогрес у боротьбі з корупцією, ми не зможемо втримати решту Європи в питанні цих санкцій. І Росія не буде переходити проміжну лінію і окуповувати решту вашої країни з танками. Що вони зроблять, це зруйнують вашу економіку. Вас поховають. І для вас це буде все. І тоді все піде крахом».

Байден висловив сумніви, що теперішня адміністрація в США підтримує такий же рівень тиску на владу в Україні. «Наскільки я знаю, зараз на президентське лідерство в Україні немає тиску, щоб стимулювати його до перетворення Мінська на щось, що можна виконати... Ми рухаємось в цьому напрямку. Але зараз так виглядає, що тиску немає», - зазначив Байден.

Високо оцінивши роботу спеціального представника Державного департаменту з питань України Курта Волкера, Байден все ж висловив сумнів, що той має повноваження чинити справжній тиск на Київ: «Волкер – професіонал. Але Курт, наскільки мені відомо, не володіє повноваженнями чи спроможністю, щоб вийти і сказати: якщо ви не наведете лад, то підете».

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