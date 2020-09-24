У Каліфорнії можуть заборонити продаж нових автомобілів, що працюють на бензині

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюзом у середу підписав розпорядження в якому вказав Правлінню з повітряних ресурсів Каліфорнії видати правила, в яких передбачити, щоб з 2035 року в штаті можна було продавати лише ті автомобілі, які не мають шкідливих викидів.



Транспорт відповідає за більше 50 % забруднення повітря в штаті, 80% забруднення смогом та 95% токсичних дизельних викидів, заявив губернатор.



"Це найефективніший крок, який наша держава може зробити для боротьби зі зміною клімату, - сказав губернатор Ньюзом. - Занадто багато десятиліть ми дозволяємо автомобілям забруднювати повітря, яким дихають наші діти та сім’ї. Каліфорнійцям слід турбуватися, якщо наші машини викликають у наших дітей астму. Наші машини не повинні погіршувати пожежі — і створювати задимлене повітря. Автомобілі не повинні провокувати танення льодовиків або підіймати рівень моря, загрожуючи нашим пляжам і узбережжям ".



Ньюзом роз’яснив, що нові правила не заборонятимуть володіння, або продаж вживаних автомобілів, а стосуватимуться продажу нових машин.



Цей радикальний крок, за його словами, скоротить викиди парникових газів більш ніж на третину.

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