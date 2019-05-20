Західні компанії заморозили виплати Росії за забруднену нафту

Найбільші нафтові компанії Франції та Італії – Total та Eni припинили виплати російським фірмам за забруднену нафту. Виплати продовжаться тільки після того, як буде досягнуто домовленості про компенсацію, повідомляє Reuters з посиланням на поінформоване джерело.

Обидві компанії є великими покупцями російської нафти і купують її з інших джерел, крім трубопроводу "Дружба" – основного трубопроводу, що постачає нафту з Росії до країн Центральної Європи та Німеччини.

Строк виплати за постачання більше мільйона тон зараженої нафти, яка вже декілька тижнів перебуває в трубопроводах, сплив 15 травня. "Чому хтось має платити за цю нафту? Чесно кажучи, це не нафта і ніхто в Росії не може чітко пояснити хто компенсуватиме, кому і коли", - заявив виданню один з представників торговельної компанії.

Західні компанії можуть відмовитись платити, бо поставки повинні мати паспорт, що засвідчує їх якість. За російським же законодавством, покупці мають сплатити, а потім вимагати відшкодування збитків.

"Наша позиція чітка: західні компанії повинні сплатити, а потім подати запит на компенсацію шкоди, з яким ми будемо розбиратись потім", - сказав виданню представник великого російського нафтовиробника.

Забруднена нафта перебуває у нaфтопроводі "Дружба" з 20 квітня. Нафту не можна поставити клієнтам через високий рівень забруднення органохлоридом - речовиною, що використовується для стимулювання видобутку нафти з родовищ з недостатньою потужністю.

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