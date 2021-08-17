AP: Урядові агентства США зачищають свої сайти, щоб захистити афганців, які співпрацювали з ними

Численні урядові агенції США, які працювали в Афганістані, чи з громадянами цієї країни, видаляють зі своїх сайтів статті та фото, які можуть поставити під загрозу життя тих, хто співпрацював із ними. Про це повідомляє інформаційна агенція AP.

Агенція наводить слова речника Держдепу Неда Прайса, що Державний департамент радив співробітникам видаляти контент сайтів та соціальних медіа, який стосується цивільних. Прайс назвав безпеку афганських контактів уряду США "найвищим пріоритетом".

Повідомляється, що до видалення контенту вдались в Агентстві США з міжнародного розвитку, Міністерстві сільського господарства.

"Якщо ви працювали у Афганістані з військовими, громадянським суспільством, чи ЗМІ і досі відкрито демонструєте ваші місцеві контакти, будь-ласка видаліть їх, або зробіть приватними якнайшвидше", - твітує Грем Брукі, директор Digital Forensic Research Lab в аналітичному центрі Atlantic Council.

"Президент Байден каже, що вони підготувались до усіх можливих ситуацій щодо Афганістану. Зараз наші агенції видаляють з урядових сайтів імена, зображення, та програми афганців, які нам допомагали - бо цей контент робить їх цілями. Тож до цієї ситуації не готувались", - твітує Омрі Черен, радник з національної безпеки сенатор-республіканця Теда Круза.

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