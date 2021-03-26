Кількість загиблих через морози у штаті Техас сягнула 111 осіб - вдвічі більше за попередні оцінки

Кількість загиблих через морози в результаті лютневого зимового шторму в Техасі і перебоїв з електроенергією досягла 111 чоловік, що майже вдвічі перевищує попередні оцінку.

За даними Департаменту охорони здоров'я штату, більшість смертей пов'язана з переохолодженням. Як відзначає видання The New York Times, люди також помирали через автомобільні аварії, вихід з ладу медичного обладнання, хронічні хвроби, що випадково загострились, брак кисню у домашніх умовах, падіння, пожежі, та отруєння чадним газом, коли люди намагались обігріти помешкання.

Через шторм без електрики залишилися понад 4 мільйони клієнтів у Техасі. Це одне з наймасовіших відключень електроенергії в історії США.

Багато будинків також на кілька днів залишалися без питної води, коли електромережа Техасу вийшла з ладу на тлі сильних морозів і рекордного попиту на опалення.

Раніше цього місяця влада Техасу говорила про 57 загиблих.

Як відзначають у The New York Times, прокурори штату розпочати розслідування, щоб встановити, чи стали відключення електроенергії наслідком злочинного недбальства.

“Я хочу, щоб громадські знала, хто винний", - наводить слова законодавця-республіканця Тодда Гантера.

Як заявив у п'ятницю губернатор штату Техас Грег Ебботт, там на законодавчому рівні здійснюються реформи мережі енергопостачання, які вимагають, під загрозою штрафів, щоб виробники енергії здійснили покращення інфраструктури, що враховуватиме імовірність екстремальних погодних умов, та забороняють плани із роздрібного продажу електроенергії, які дозволяють різкі стрибки цін.

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