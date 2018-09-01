Реакцію Росії на смерть Захарченка назвали доказом її ролі у подіях в Україні

Офіційна реакція Росії на вбивство Захарченка вказує на її роль в агресії проти України та, можливо, - зміну ставлення Кремля до ОРДЛО. Так вважають численні західні оглядачі, коментуючи загибель у Донецьку Олександра Захарченка.

"Хоча офіційно можуть заявляти, що вбивство Захарченка є справою українських ніндзя, які буцімто вбили багатьох повстанців (доказів цього не наводять), але я погоджуюся із оцінкою (колишнього очільника бойовиків - прим. ГА) Стрєлкова, що це кримінальні розбірки, або ж справа "російських кураторів", - заявив відомий дослідник Росії Марк Ґалеотті, який працює в Інституті міжнародних відносин у Празі.

У п'ятницю у результаті вибуху у донецькому кафе "Сепар", загинув лідер бойовиків ОРДО Олександр Захарченко. У Службі безпеки України заявили, що його смерть стала результатом "міжусобних воєн". Між тим в ОРДО заявили про затримання осіб, причетних до вбивства, та зв'язок із ним українських спецслужб.

Як повідомляє "Українська правда", окупаційна влада ОРДО звинувачує в причетності до вбивства екс-лідера бойовиків Олександра Захарченка 14 осіб, 4 з яких вже зізналися у співпраці з Україною.

Слідчий комітет Росії, схоже, буде розслідувати загибель Олександра Захарченка в Україні. Це вказує на роль Росії у даній війні

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що після смерті Захарченка про зустріч лідерів "четвірки" "нормандського формату" найближчим часом не може бути мови.

Ціла низка західних коментаторів побачила в окремих формулюваннях, вжитих Кремлем у відповідь на смерть Захарченка, ознаки як підтвердежння ролі Москви в агресії проти України так і, можливо, ледь не офіційного визнання нею ДНР.

"Слідчий комітет Росії, схоже, буде розслідувати загибель Олександра Захарченка в Україні. Це вказує на роль Росії у даній війні. А щодо власне вбивства, вважаю, що це справа ДНР-івської мафії, але час покаже", - твітує колишній посадовець Пентагону за президентства Барака Обами, Майкл Карпентер.

Кевін Ротрок з видання Meduza звернув увагу на те, що Слідчий комітет Росії у своїй заяві щодо Росії і словом не згадав Україну.

"Є над чим подумати: заява СКР про розслідування вбивства Захарчека, як міжнародного тероризму не згадує Україну і словом, згадуючи натомість "Донецьку народу республіку", - твітує Ротрок.

Дії СКР привернули увагу і оглядача-міжнародника Леоніда Рагозіна.

"Захарченко - принаймні офіційно - не є громадянином Росії, яка офіційно визнає Донецьк частиною України", - твітує Рагозін.

Між тим голова Служби безпеки України, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", назвав основною версією вбивства глави бойовиків ОРДО Олександра Захарченка "зачистку тих, хто в 2014 році сприяв введенню російських військ на Донбас".

Вбивство Захарченка у ДНР може, серед іншого, стати провісником ескалації у регіоні. Так вважає журналіст Ніколаус Вон Твікель, який поділився своїми міркуваннями щодо можливих варіанті подальшого розвитку події у Twitter.

"Мої думки: "Народа республіка" не обезголовлена, адже справжня влада там належить невидимим кураторам з Росії; можна знайти нового лояльного лідера, можливо, Пушиліна або тіньовика, схожого на Пасєчніка у Луганську. Можливо, зачистять трошки корупцію. Вже роздмухуються анти-українські настрої ("ми ніколи не здамося"). Вибори проводити не треба. Що ж може відбутися? Як каже редактор "Реальної газети" Андрій Дегтяренко, відбутись може будь-що - від воскресіння Захарченка (подібно до Бабченка) до величезної ескалації", - вважає Твікель.

Пізніше Твікель також назвав заяву Сергія Лаврова про неможливість повернення до "нормандського формату" ознакою підготовки до ескалації.

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