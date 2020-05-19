Екс-посол США попередив Зеленського, що рейтинги його попередників обвалились через невиправдані сподівання реформ

Відтоді, як Володимир Зеленський став президентом України, минув рік, але чи виявиться його правління трансформаційним або ж лише черговим невдалим початком – незрозуміло. Про це пише колишній посол США в Україні Стівен Пайфер в статті для американського аналітичного центру Atlantic Council.

... політичні рейтинги його попередників, Ющенка та Порошенка обвалились, коли вони неспромоглись виправдати сподівання щодо реформ, які і привели їх до президентства

Як пише Пайфер, через рік після інавгурації Зеленського, його президентство має «неоднозначний» вигляд. При цьому, Зеленський здається чесним і, на думку Пайфера, не отримує прибутків від своєї посади, чого не можна сказати про його попередників. Були питання щодо його зв'язків з олігархом Ігорем Коломойським, але президент розірвав їх ухваленням закону про банки, мовиться у статті. До цього також ухвалили закон про землю. Обидва закони можна вважати перемогою реформаторського порядку денного України, додає Пайфер.

При цьому екс-посол США в Україні відзначив, що президенту України варто зважати "як політичні рейтинги його попередників, Ющенка та Порошенка обвалились, коли вони не спромоглись виправдати сподівання щодо реформ, які і привели їх до президентства".

Напередодні Соціологічна група «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) оприлюднила результати власного опитування за якими, президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри серед політиків. Йому довіряють 57% громадян, і не довіряють – 37%. За результатами дослідження, більшість українців також оцінюють перший рік президентства Зеленського на "відмінно" (4%), "добре" (27%), або "задовільно" (37%).

"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 39,3% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 13,9% підтримали б Ю.Бойка, 13,3% - П.Порошенка, 8,6% - Ю.Тимошенко, 5,9% - І.Смешка", - також відзначає Соціологічна група «Рейтинг».

На думку Пайфера, ще зарано виносити остаточне рішення щодо президентства Зеленського, адже він все ще може стати трансформаційною фігурою, але йому доведеться працювати старанніше

Як відзначає Пайфер, до Зеленського є питання. Наприклад, звільнення ним з посади прем'єр-міністра Олексія Гончарука та зміна великої частини уряду лише через шість місяців роботи. Посаду також залишив генпрокурор Рябошапка, якого замінила «подруга Зеленського без прокурорського досвіду», викликаючи занепокоєння щодо політизації роботи Генеральної прокуратури, пише Пайфер.

«У новому уряді бракує реформаторських повноважень попереднього уряду, а члени старої гвардії повернулися на владні посади. Кабінет міністрів ще має показати, чи буде він наполегливо виступати за зміни», – йдеться у статті.

Безпекова реформа, ухвалення якої давно вимагають як українські реформатори, так і західні друзі України, не реалізувалася, наголошує автор. Керівництво СБУ, призначене Зеленським, не бачить причин для змін, додає Пайфер. Мало що було зроблено з судовою владою, де корумповані судді мають репутацію продажних, продовжує він.

На думку Пайфера, ще зарано виносити остаточне рішення щодо президентства Зеленського, адже він все ще може стати трансформаційною фігурою, але йому доведеться працювати старанніше. Якщо він ухвалюватиме реформи лише для того, щоб відповідати умовам МВФ, він втратить можливість розкрити економічний потенціал країни, а інвестори триматимуться осторонь в очікуванні на реальні зміни, пише Пайфер.

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