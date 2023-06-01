Загибель дитини у Києві викликала хвилю заяв проти російського територизму від західних політиків і оглядачів

Загибель дитини у Києві 1 червня учергове вразила світ. Чимало політиків, оглядачів і релігійних діячів висловилися проти дій Росії та назвали її дії терористичними.

Як повідомляв Голос Америки, у Києві знову тривали російські атаки, а серед трьох загиблих є і дитина. Щонайменше 10 людей було поранено уламками ракет. Уламки від снарядів пошкодили дитячу поліклініку, дві школи та поліцейський відділок.

Уламок ракети впав біля входу в клініку через чотири хвилини після оголошення повітряної тривоги. Мати і її дочка загинули, намагаючись знайти укриття, - пише видання New York Times.

Координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила: "Вже вкотре я вражена та засмучена загибеллю дитини та інших мирних мешканців під час ще одного масованого ракетного удару російських збройних сил сьогодні по Києву. Думками я з родинами загиблих та пораненими”.

У День захисту дітей в Україні представниця ООН висловила “найщиріші співчуття родинам понад 1 500 дітей, які були вбиті або поранені в Україні з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року”.

Браун також нагадала, що війна мала руйнівний вплив на психічне здоров'я та добробут дітей, зокрема мільйонів тих, хто були змушені виїхати, рятуючи своє життя. “Гуманітарна спільнота продовжить невпинно працювати, щоб вони отримували необхідну термінову підтримку доти, доки це буде потрібно”, - додала Браун.

Вже понад півтисячі дітей загинуло в Україні від російської війни. На цьому наголосила посолка США Бріджит Брінк Twitter. Дипломатка назвала нічні атаки Росії боягузливими та написала, що загибель дітей розбиває серце.

“Я потрапив у жахливе місце, де минулої ночі російська ракета вбила матір із 9-річною дочкою, а багато людей було поранено. Я прийшов сюди, щоб вшанувати їхню світлу пам'ять і помолитися за поранених”, - написав рабин Моше Реувен Асман. Як і багато інших киян, він приніс дитячу іграшку на місце загибелі дівчинки.

Рабин сказав, що прийшов помолитися Богу про покарання для терористів, які вбивають цивільних. Він подякував світові за підтримку України у боротьбі проти російського терористичного режиму.

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус прокоментував: “Терористи “по-своєму” відзначили Міжнародний день захисту дітей, вбивши минулої ночі в Києві ще двох людей. Росія поставила себе за межі гуманності”.

Посолка України в США Оксана Маркарова вимагає: "Росія повинна бути зупинена і притягнута до відповідальності".

У Twitter дипломатка написала, що це неможливо вибачити: "Чисте зло. Росія продовжує вбивати українських дітей. Україна й надалі захищатиме наші домівки, близьких, незалежність і демократію. Для захисту майбутнього наших дітей нам потрібна вся підтримка, щоб швидше досягти миру та врятувати більше життів".

"Ганьба кожному, хто вірить хоч одному слову цього небезпечного сміття", - написала заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Мадіг, яка раніше повідомляла, що бачила на власні очі, як діти біжать вулицею від російської авіації, а також бачила дитячі іграшки з вибухівкою в Україні, які клали туди російські військові.

Так експертка прокоментувала пропагандистський допис Міністерства закордонних справ РФ.

Шелбі Мадіг поширила у Twitter інфографіку від Нани Гонгадзе, котра написала вранці, що, на жаль, була вимушена додати ще одну дитячу загибель до наявної кількості втрат.

Оглядачка Джессіка Берлін, аналітикиня із питань безпеки та зовнішньої політики з огляду на загибель дівчинки написала: "Ми повинні дати Україні все, що їм потрібно, щоб закрити небо, знищити пускові пункти російських ракет, що завдають ударів із землі, повітря та моря, і припинити безпідставне вбивство Росією українського народу".

"Хоча Київ атакували з перших днів війни, темпи та інтенсивність російських нападів за останній місяць викликали шок навіть у мирних жителів, які тепер звикли проводити години в бомбосховищах і безсонні ночі у коридорах", - пише New York Times.