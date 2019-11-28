США заявили про підтримку України перед зустріччю у Нормандському форматі

Перед зустріччю у Нормандському форматі, що запланована на 9 грудня, Державний департамент США виступив з заявою про підтримку України.

"Сполучені Штати підтримують Україну у тому, як вона рухається вперед на шляху до мирних переговорів", - йдеться в заяві Морган Ортегус, речниці Державного департаменту США

Зустріч в Нормандському форматі, що включатиме Україну, Францію, Німеччину та Росію, відбудеться після тривалої перерви з 2016 року.

"Сполучені Штати працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб й надалі змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов’язання за Мінськими угодами та розпочати процес мирного відновлення повного суверенітету України над Донбасом. Це було би першим кроком до повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами", - йдеться в заяві.

В Держдепі назвали кроки Зеленського на шляху до миру "обережними, але нелегкими" і відзначили, зокрема "дипломатичні контакти задля просування мирного процесу; сприяння розведенню сил уздовж лінії розмежування; зміцнення верховенства права; створення більш сприятливого інвестиційного клімату; та впорядкування оборонного сектору України".

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