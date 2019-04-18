У разі перемоги, Зеленський матиме підтримку Заходу, припускають Західні ЗМІ

На Заході дехто з дискомфортом сприймає прихід Зеленського до влади, але Західні лідери все більше довіряють українській демократії і підтримають вільні та чесні вибори, незважаючи на те, хто виграє, пише Fox News.

Агентство цитує колишнього посла США до Грузії та Казахстану Вільяма Кортні: "Західні лідери дещо занепокоєні, однак, не настільки, щоб опонувати Зеленському так, як вони протистояли колишньому президенту Віктору Януковичу".

"Українці виявили здорові демократичні тенденції, підтримавши зміну влади. Багато разів опозиція вигравала президентство і влада передавалась мирним чином – це одна з засад демократії", - додав колишній посадовець.

Хоча Росія не виявляє відкрито підтримки тому, чи іншому кандидатові, вона покаже свій вплив після виборів, вважає експерт.

"Росія не використовує всі методи для підтримки, або протистояння жодному з кандидатів шляхом пропаганди, дезінформації та хитрощів. Однак, Росія не вагаючись використає ці інструменти, щоб надіслати послання переможцеві, про те, що вона має засоби впливу на політику в Україні", - додав Кортні.

Редакційна колонка The New York Times присвячена українським виборам має назву: "Телевізійний персонаж йде в президенти? Шалено!"

Видання розмірковує над факторами, які сприяли швидкому зростанню популярності Володимира Зеленського в Україні, серед яких центральне місце посідає розчарування теперішньою владою, йдеться в статті.

Ті, хто підтримують Україну на Заході, можливо, більш зручно почувалися б із досвідченою рукою у владі, однак, якщо пан Зеленський переможе, ймовірно, вони не вагаючись нададуть йому повну підтримку

"В будь-якому разі, той факт, що виборча система може викинути нагору новачка, і що українці активно шукають кращий варіант, свідчить про функціонуючу демократію", - робить висновок видання. "Ті, хто підтримують Україну на Заході, можливо, більш зручно почувалися б із досвідченою рукою у владі, однак, якщо пан Зеленський переможе, ймовірно, вони не вагаючись нададуть йому повну підтримку", - йдеться у колонці.

"Комік є потужним фаворитом на посаду президента України – якою є його стратегія?" – задає питання CNBC у відповідній статті. Хоча програма Зеленського, за заявами критиків, не дуже деталізована, він оточив себе досвідченими радниками, які, ймовірно, обіймуть міністерські посади, пише Голлі Елліатт в статті для CNBC.

Стосовно Росії, Зеленський заявив, що надає перевагу діалогу з Росією з метою досягнення миру, однак заявив, що прагнутиме міжнародної підтримки, щоб повернути Україні "тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати збитки", - цитує кандидата агентство.

Політична програма Зеленського навмисно є дуже загальною, щоб його могли сприймати, як центристську фігуру – відповідь України президенту Франції Макрону, наголошує аналітик Балаш Ярабік в статті для Politico.

Серед ключових елементів програми Зеленського Ярабік вбачає пряму демократію (прийняття закону про референдум), податкову амністію за ставкою 5% та більш суворі вимоги до олігархів. Зеленський заявляє про свою підтримку програми МВФ та Євроатлантичної інтеграції України.

Стосовно війни на Донбасі, Зеленський спершу намагатиметься не інтегрувати територію, а заморозити конфлікт, вважає аналітик Балаш Ярабік

В разі перемоги Зеленського на посаду президента, для того, щоб ефективно втілювати реформи, він матиме заручитись підтримкою в парламенті на виборах восени, стверджує аналітик. "Зеленський намагатиметься повторювати стратегію Макрона з Франції та нового прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, щоб розбити партійну систему, що склалась в державі", - пише Ярабік. Подібно, до Макрона, Зеленський проводитиме велелюдні зібрання, просуваючи ідею прямої демократії, а також залучати соцмережі, подібно до Пашиняна.

Стосовно війни на Донбасі, Зеленський спершу намагатиметься не інтегрувати територію, а заморозити конфлікт, вважає аналітик. А от для того, щоб отримати швидкі дипломатичні перемоги, Зеленський намагатиметься вирішити питання стосовно мови з Угорщиною, Польщею та Румунією, пише Ярабік.

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