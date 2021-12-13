"Карантин Калінінграда", більше зброї для України - військові експерти США про те, як Захід може запобігти новій агресії РФ

Нагромадження Росією військ на кордоні з Україною викликало стурбованість міжнародної спільноти і стало предметом обговорення на високих міжнародних форумах минулого тижня в рамках НАТО, ЄС, "Групи семи". За результатами зустрічі в Ліверпулі цими вихідними, країни “Групи семи” попередили Росію про серйозні наслідки у разі вторгнення в Україну. У суботу, виступаючи перед журналістами, президент США Джо Байден заявив, що сказав президентові Росії Володимиру Путіну, що Росія заплатить "жахливу ціну" і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо нападе на Україну. Раніше Байден заявляв, що одностороннє розміщення військ США в Україні не розглядається.

Американські військові експерти пропонують своє бачення того, якою має бути стратегія стримування Росії. Так бригадний генерал у відст., дослідник Гарварської Школи Кеннеді та колишній військовий аташе США в Москві Кевін Раян в статті ​ для The Hill висловлює переконання - Захід може вжити дій у військовій площині, щоб запобігти конфлікту.

Раян перераховує наступні можливі кроки:

- Поставити під загрозу минулі спроби Росії створити буферні зони на своїх кордонах через "заморожені конфлікти", і, зокрема надати підтримку Грузії та Молдові у зусиллях із поновлення контролю в Абхазії, Осетії та Придністорв'ї, відповідно. "Це змусить Росію відволікти військові сили від планіи проти України і, можливо, поставити плани під сумнів", - пише експерт.

- США та країни Заходу можуть пригрозити заблокувати, або ввести карантин проти російського Калінінграда, пропонує Раян.

- Туреччина може скористатись із положень Конвенції Монтро, які дозволяють їй регулювати проходження через протоки до Чорного моря у разі "неминучої небезпеки війни". Раян вважає - Туреччина може заявити, що війна в Україні становить загрозу для Туреччини і дозволити проходження необмеженої кількості військових західних кораблів, але обмежити проходження російських кораблів.В статті для The New York Times лейт-полк. США у відст. Александр Віндман закликає США активніше долучитись до допомоги Україні і наголошує - така допомога стане важливим фактором в стримуванні як Росії, так і Китаю.

Віндман переконаний - "військова допомога, глибоке і постійне дипломатичне спілкуваня і, найбільше важливо, економічна співпраця" є сферами, де США можуть збільшити свою підтримку України.

У військовій сфері експерт вважає, що було б корисно надати Україні більшу зброю, включаючи ракетні установки протиповітряної оборони та протикорабельні ракети, але зауважує, що уряд США може не захотіти брати на себе такий ризик. Також Віндман закилкає США збільшити військову присутність у країнах східного флангу НАТО.

Віндман став відомим після своїх свідчень в Конгресі в рамках процедури імпічменту тогочасного президента США Дональда Трампа. Тоді Віндман відповідав за Європейський регіон в Раді нацбезпеки США.

Як раніше повідомляв "Голос Америки" на початку місяця колишній командувач силами США в Європі Бен Годжес висловився за тісну координацію зусиль США та союзників у Європі задля стримування Росії.

Стримати Росію від подальшої агресії проти України здатне лише "поєднання дипломатичної та економічної міці Сполучених Штатів, ЄС та Великої Британії", заявляв Годжес.

А от експерта американської аналітичної компанії RAND Семюель Шарап на початку місяця на сторінках видання Politico висловив думку, що політика США щодо підтримки України і погрози покаранням Росії можуть бути недостаніми для зміни поведінки Кремля і закилкав вимагати від України повного втілення Мінських домовленостей.

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