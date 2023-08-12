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Повертати Росію до зернової угоди, чи проривати блокаду? Західні експерти радять, як подолати російське "морське ембарго щодо України"
Вихід Росії з Чорноморської зернової угоди у середині липня зупинив український експорт зерна через власні порти у Чорному морі, підняв ціни на продукти харчування у світі та поставив під загрозу життя мільйонів людей в найбідніших країнах світу.
При цьому Росія погрозила, що розстрілюватиме цивільні вантажні кораблі з зерном у відкритому морі, якщо вони рухатимуться в бік до або від українських портів. Західні політики говорять, що такі дії Росії є незаконними, але більшість з них не пропонують інших варіантів, крім повернення Росії до зернової угоди.
Росія повинна дозволити кораблям виходити затвердженим маршрутомПредставник Держдепартаменту
Зокрема, США закликають "усіх учасників" якнайшвидше поновити Чорноморську зернову ініціативу, повідомив представник Державного департаменту, відповідаючи на запит Української служби Голосу Америки.
"Росія несе тут основну відповідальність, тому вона повинна змінити курс і дозволити кораблям виходити затвердженим маршрутом, – заявив представник Держдепартаменту. – Войовнича риторика та агресивна поведінка Кремля ускладнюють впевнене повернення страховиків і комерційних вантажовідправників до чорноморських маршрутів".
Одночасно США працюють з партнерами у регіоні над збільшенням транспортування українського зерна через "Шляхи солідарності" ЄС та дунайські порти, повідомив представник Державного департаменту.
Однак раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що попри намагання США і союзників знайти альтернативні шляхи, навряд чи вдасться вивезти ними увесь той обсяг зерна, який Україна експортувала морем – минулого року це було близько 33 мільйонів тон зерна.
Україна пропонує "гуманітарний коридор", який може розблокувати її порти
Намагаючись знайти морський вихід для свого експорту, що не передбачає участі Росії, Україна запропонувала цивільним суднам, які прямують до або з її чорноморських портів, тимчасові "гуманітарні коридори" вздовж своєї берегової лінії у напрямку Румунії.
Як повідомляє ВМС України, ці маршрути, в першу чергу, використовуватимуться для виходу з України кораблів, які опинилися заблокованими в українських портах після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Якщо вони ризикнуть і пройдуть успішно, то це буде приклад усім, що можна робити коридор без Росії. І можна возити зерно морем без РосіїАндрій Клименко, морський експерт
За словами експерта з морських питань, головного редактора порталу BlackSeaNews Андрія Клименка, українська сторона розробила і запропонувала Міжнародній морській організації маршрути, якими би могли вийти з українських портів ті кораблі, які там перебувають зараз.
"Суден, які виявилися заблокованими в українських портах, і досі не змогли вийти з них, скориставшись Чорноморською зерновою ініціативою, є на даний момент лише сім. Станом на 24 лютого 2022 року в портах Чорноморський, Одеса та Південний було заблоковано 41 судно, але 34 судна вийшли під час роботи зернового коридору", – пояснює у розмові з Голосом Америки Андрій Клименко.
Ці судна, за його словами, належать німецьким, грецьким та японським судновласникам, але коридором могли б скористатися і інші кораблі, які б ішли за зерном до українських портів у майбутньому.
Український експерт додає, що українська сторона усвідомлює, що на цих маршрутах існує військова і мінна загроза з боку Росії, тому Київ створив страховий фонд, який допоможе застрахувати судна, власники і капітани яких погодяться пройти по цих маршрутах у даних умовах.
"Якщо вони ризикнуть і пройдуть успішно, то це буде приклад усім, що можна робити коридор без Росії. І можна возити зерно морем без Росії", – пояснює Андрій Клименко.
Польські експерти пропонують, як прорвати російське "морське ембарго щодо України під егідою ООН"
Про те, що потрібно проривати російську блокаду, а не намагатися домовлятися з Росією, кажуть і експерти польського Інституту міжнародних відносин (PISM).
"Міжнародне співтовариство має прагнути не відродити зернову ініціативу, а прагнути остаточно прорвати чорноморську блокаду Росії та ефективно убезпечити морський торговельний шлях до українських портів", – пишуть Даніел Шлєґовський та Марцін Піотровський у дослідженні, опублікованому 10 серпня.
Польські дослідники кажуть, що повернення до зернової угоди не змінило б ситуації в Чорному морі принципово. Вони нагадують, що Росія ще за кілька днів до нападу на Україну в лютому 2022 року "під приводом військових навчань істотно обмежила судноплавство в північно-західній частині Чорного моря, запровадивши фактичну морську блокаду України".
Відновлення зернової угоди знову дасть Росії можливість контролювати комерційне судноплавство, що прямує до/з українських портівДослідження PISM
Незабаром після початку вторгнення Росія повністю закрила цю частину Чорного моря, заявивши, що будь-які судна в цьому районі, включно з комерційними, вважатимуться терористичною загрозою. Таким чином Росія унеможливила доставку зброї морем, збільшила вартість і складність її доставки та підірвала економічні можилвості самої України, яка до війни вивозила морем 2/3 свого експорту, на загальну суму понад 45 мільярдів доларів.
"Угода про зерно, за винятком експорту сільськогосподарської продукції, фактично дозволила Росії створити морське ембарго щодо України під егідою ООН, що дозволило Росії в односторонньому порядку заблокувати міжнародний морський шлях", – кажуть дослідники.
Вони переконані, що відновлення зернової угоди знову дасть Росії можливість контролювати комерційне судноплавство, що прямує до/з українських портів, і таким чином ще більше саботувати український експорт.
Натомість, кажуть вони, "спільною метою має бути остаточний прорив російської блокади та ефективний захист морської торгівлі через Чорне море до українських портів".
У своїй статті Шлєґовський і Піотровський кажуть, що системним рішенням могло б стати формування міжнародної коаліції для конвою торговельних суден, яка би забезпечила супровід кораблів, що прямують до українських портів. Таку коаліцію могли б, на їхню думку, створити країни, зацікавлені у відновленні морської торгівлі з Україною, та ті українські партнери, які мають відповідні можливості.
Експерти також говорять, що Україні потрібно надати можливості захищати свої порти від повітряних нападів Росії. Водночас, вони пропонують збільшити дипломатичний тиск на Росію, щоб вона не ризикнула нападати на торгові судна, а у випадку, якщо таке станеться, заблокувати всю морську торгівлю з Росією у Європі.
Крім цього, польські експерти кажуть, що вирішальне значення матимуть засоби протидії морським мінам, підводним човнам і безпілотникам різних класів. Також Україна потребуватиме гелікоптери сил спеціальних операцій і берегової охорони. Для захисту портів та кораблів Україні будуть потрібні і системи берегової оборони з великою дальністю дії та багатоцільові реактивні винищувачі, які включатимуть пакети озброєння проти надводних і підводних кораблів.
Але головне, на думку дослідників, змінити сам підхід – з умовляння Росії на протидію їй, тоді зміниться і арсенал засобів.
У Вашингтоні поки не готові відправляти конвої, але експерти закликають до цього активніше
Як повідомляв Голос Америки, виступаючи на події у Вашингтоні, старший науковий співробітник дослідницького центру "Атлантична рада" Андерс Аслунд підтримав ідею з коаліцією для охорони торгових суден. На його думку, у таку коаліцію могли б вступити і країни НАТО, бо міжнародне право дозволяє їхнім кораблям супроводжувати комерційні судна в Чорному морі.
“Кораблі НАТО можуть увійти в Чорне море і можуть там перебувати протягом трьох тижнів, згідно з конвенцією Монтре. Окрім того, є три країни НАТО з виходом до Чорного моря – Румунія, Болгарія і Туреччина”, – нагадав Аслунд.
Раніше про можливість прорвати російську блокаду в Чорному морі писав колишній Головнокомандувач Збройних сил США в Європі та колишній Головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс.
У своїй статті, огляд якої публікував Голос Америки, він нагадав, як він організовував подібну операцію в минулому, коли США вирішили допомогти прорвати іранську блокаду вивозу нафти через Ормузьку протоку.
Тоді, наприкінці 1980-х років, Вашингтон, за словами адмірала у відставці, зробив у Перській затоці "надзвичайний крок" для того, щоб захистити кувейтські нафтові танкери. Їх перереєстрували як американські – "змінили прапор", каже адмірал, – а потім американські військові організовували конвої чи призначали військові кораблі для захисту окремих танкерів, залежно від ситуації.
У результаті блокаду було зірвано і чверть світової торгівлі вуглеводнями було розблоковано, а намагання чинити спротив коштувало Ірану кількох затоплених військових кораблів, нагадує колишній адмірал.
Проте інші експерти говорять, що саме цього ризику і намагаються уникнути у Вашингтоні, де говорять, що в жодному разі не хочуть допустити загострення конфлікту з ядерною державою, якою є нинішня Росія, на відміну від Ірану 1980-х років.
В інтерв’ю Голосу Америки 28 липня координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон таку можливість поки що не розглядає.
"Немає зараз активної дискусії про введення військових кораблів у Чорне море. Я думаю, це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо", – сказав Кірбі.
Разом з тим, ветеран американської дипломатії Даніел Фрід вважає, що це – не остаточне рішення Вашингтона, а деякі рекомендації, які розробили польські аналітики, уже є в розгляді.
"Команда PISM розробила рекомендації щодо послаблення контролю Росії над Чорноморським судноплавством: зброя для України, дипломатичні зусилля та конвої для підриву блокади. Деякі версії з них, можливо, уже на шляху", – пише у своєму твіті Даніел Фрід, який був послом США у Польщі та свого часу брав участь у розробці політики санкцій щодо Росії.
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Андрій Ніколов: «Ми говоримо болгарам, що зараз Росія – нова Османська імперія»
У перший рік війни Болгарія допомогла українській армії, коли та відчувала гострий брак боєприпасів. Публікації про масштаби цих поставок на тлі низького рівня підтримки ідеї озброєння України в суспільстві здивували багатьох українців і дозволили по-новому поглянути на відносини з Болгарією.
Нещодавній візит до Софії президента України Володимира Зеленського, 6 липня цього року, знову привернув увагу до цієї країни і до непростої політичної ситуації всередині влади.
Тодішня пресконференція запам'яталася відповіддю Зеленського на слова президента Болгарії Румена Радева, який сказав, «все більше і більше зброї не розв’яже проблему в Україні». Володимир Зеленський натомість відповів: «Не дай вам Боже опинитися на моєму місці. Ви б сказали: «Путін, будь ласка, забирай болгарську територію?»
За опитуванням, яке проводив Eurobarometer, лише 30%- 31% респондентів підтримують поставки зброї в Україну. Але в Болгарії, як і в усіх інших країнах Європи, близько 90% опитаних підтримують «надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни».
Про підтримку України в Болгарії в ефірі програми «Брифінг Голосу Америки» Остап Яриш говорив з Андрієм Ніколовим, співзасновником ситуаційного центру «Відкриті ворота», який допомагає українським біженцям в Болгарії.
Остап Яриш: Ви зараз у Сполучених Штатах перебуваєте за програмою державного департаменту США, але основна ваша діяльність безумовно відбувається в Болгарії. Це допомога українцям, які туди прибули. Скільки зараз українців залишаються в Болгарії на цю мить?
Андрій Ніколов, cпівзасновник ситуаційного центру «Відкриті ворота»: Болгарія це транзитна країна. Наразі ми не маємо офіційної статистики і ще ця статистика офіційна вона трошки спотворена ситуацією з літніми відпустками. Є українці, які зараз просто відпочивають на болгарському узбережжі. Ми можемо говорити твердо про 70 000 біженців в Болгарії. Ті, хто отримав тимчасовий захист і залишається зараз в Болгарії.
ОЯ: Якщо ми говоримо про політичну ситуацію, то нещодавно в Болгарії був голова ГУР Кирило Буданов, він зустрівся з міністром оборони країни і головою розвідки. Наскільки підтримка України міцна зараз саме у політичних болгарських колах?
АН: Підтримка є. І переважна більшість як раз простих громадян Болгарії, так і політиків підтримують Україну. На жаль, болгари не розуміють глибинного українського контексту. Але і українці не розуміють болгарського контексту.
У Болгарії ми маємо перманентну політичну кризу, коаліція не створювалася, тобто, рік ми вже не мали уряду. Зараз ми маємо уряд. Але заради цього були додаткові парламентські вибори. І минулий уряд, і поточна коаліція, трохи неприродньо створені з політичних сил, які ненавидять один одного.
Але обидві політичні найпотужні сили Болгарії підтримують Україну. Якщо ми говоримо про президента, маємо зрозуміти, що Болгарія це парламентська республіка, прем'єр-міністр – це найпотужніша фігура. Але президент прихильник проросійської партії і щодо нього є певні побоювання.
ОЯ: Ви говорили про підтримку населення і кажете, що населення підтримує Україну. Наскільки російські впливи є потужними всередині болгарського суспільства? Чи працює російська пропаганда, можливо, інші фактори впливають на те, як болгари сприймають цю війну, сприймають українців і ситуацію в цілому?
АН: Російська пропаганда є, вона була активною до війни. Ми бачили активність в культурному плані, в політичному плані. Була така російська експансія. І росіяни переважно грають на ідеї того, що Росія колись звільнила Болгарію від турків. Але якщо ми говоримо про свідоме, адекватне населення, то більшість переважно дійсно підтримує Україну.
І ми нагадуємо, що зараз Росія – нова Османська імперія. Треба нагадати, що в історичному аспекті болгари постраждали від імперії. І ми нагадуємо ці історичні паралелі, щоб болгари почали розуміти, що саме відбувається в Україні.
Можу сказати, що зараз посольство України робить чудову роботу, щоб максимально інформувати болгарське суспільство про те, що відбувається в Україну. Якщо ми говоримо про підтримку України, є певна втома, але вона присутня в усіх європейських країн.
Афроамериканський пастор агітує каліфорнійців підтримувати Україну. Відео
Пастор Анджело Фрайзер — один із тих, хто потужно підтримує Україну, і невтомно розповідає іншим американцям, чому США не можуть залишити Україну в біді. З Анджело у Бейкерсфілді познайомилася Христина Шевченко.
- Голос Америки
Конгрес розглядає новий раунд фінансування допомоги Україні від США. Відео
Білий дім попросив у Конгресу виділити більш ніж 24 мільярди доларів на додаткову допомогу Україні та інші витрати. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес вже схвалив надання Україні близько 113 мільярдів доларів.
- Голос Америки
США відкриті до навчань українських пілотів на F-16 на своїй території - Кірбі
США відкриті до тренувань українських пілотів на літаках F-16 на своїй території, якщо "потенціал для навчання в Європі буде досягнуто". Про це у пʼятницю, 11 серпня, під час аудіо брифінгу заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання журналістів про ймовірні затримки процесу підготовки українських пілотів.
"Наші європейські союзники, як я вже сказав, очолюють ці зусилля. Але якщо потенціал для навчання в Європі буде досягнуто, ми, безумовно, відкриті до тренувань українських пілотів тут, у Сполучених Штатах", - сказав Кірбі.
Він нагадав, що президент США Джо Байден на саміті G7 у Хіросімі чітко дав зрозуміти, що Вашингтон підтримує надання F-16 українським Військово-повітряним силам.
"І причина того, чому ми робимо це, є складовою ширших зусиль, щоб переконатися, що ми продовжуємо покращувати українську самооборону та військовий потенціал у довгостроковій перспективі," - зазначив Кірбі.
Водночас він наголосив, що отримання таких сучасних літаків, як F-16, займає певний час.
"Це не тільки функція передачі фактичних планерів, але навчання, відповідна підготовка пілотів, а також організація всіх зусиль із технічного обслуговування, логістики та підтримки, які необхідні для того, щоб мати сучасні літаки, такі як F-16, у вашому флоті. Все це займає певний час. Тож це буде довгостроковою роботою", - сказав Кірбі.
Представник Білого дому зауважив, що процес отримання Україною F-16 буде багатоетапним процесом, і США прагнуть допомогти союзникам "просувати цей процес настільки швидко, наскільки це можливо".
"Ми працюємо з нашими європейськими партнерами, ви згадали про Данію та Нідерланди, щоб розробити навчальну програму, яку українські пілоти зможуть розпочати. Ця робота ще триває. Ми продовжуємо підтримувати зв’язок із нашими європейськими партнерами щодо розробки навчального плану. І є англомовний компонент, який ми не можемо ігнорувати, тому що всі технічні посібники - англомовні, а також усі елементи керування всередині літака - англомовні, тому пілоту потрібно мати принаймні певні базові знання мови, щоб мати можливість просто потрапити туди та літати," - сказав Кірбі.
Як повідомили у Пентагоні на початку серпня у відповідь на запит Голосу Америки, президент США Джо Байден готовий затвердити план для навчань українських пілотів на винищувачах F-16, коли будуть готові європейські партнери. У письмовій відповіді Голосу Америки також пояснили, що "план тренувань іще не затверджений, однак США готові затвердити його, щойно отримають цей план."
Представники міжнародної авіаційної коаліції вказували, що підготовка пілотів ЗСУ проходитиме у Данії та Румунії, і розпочнеться у серпні. Але пізніше Білий дім заявив, що США все ще чекають від європейських партнерів остаточної програми навчань українських пілотів.
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