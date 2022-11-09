«Вони здають Херсон. Величезна невдача». Західні оглядачі коментують відступ Росії

Провідні західні ЗМІ та оглядачі називають «величезною поразкою» наказ російського командування залишити українське місто Херсон та відступити на лівий берег Дніпра, де російське військо збудувало ешелоновану оборону.

Газета New York Times розповідає, що у середу міністр оборони Росії Сергій Шойгу "наказав російським військам відступити зі стратегічно важливого південного міста Херсон, що може завдати серйозного удару по військових зусиллях президента Володимира Путіна".

Як повідомляє газета, цей крок, оголошений по телебаченню, відбувся після того, як генерал Сергій Суровікін, командувач російськими силами в Україні, доповів міністру оборони Росії, що рішення було «важким», але виведення «збереже життя військовослужбовців і боєготовність сил».

Як пише NYT, відступ від Херсона був би великою перемогою для українських військ, які давно прагнули відбити місто та відкинути російські війська з правого берега Дніпра.

«Це єдина обласна столиця, яка контролюється Москвою, і відхід буде також принизливим публічним розгромом для Путіна, який, за словами представників західної розвідки, відхилив попередні запити командування на дозвіл вийти з міста», – пише NYT.

Відступ російської армії з Херсона став головною подією сходу Європи для англомовних ЗМІ.

«Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав своїм військам відступити на правий берег Дніпра – тобто вони здають Херсон, єдину столицю області, захоплену під час вторгнення», – пише шеф Московського бюро британського ділового щоденника Financial Times Макс Седдон.

«Це очікувалося, але це «велика» невдача», – твітить британський журналіст.

«Росія оголошує про відступ із Херсона, що є величезною невдачею перед обличчям жорсткого українського контрнаступу», – твітує гарячу новину газета Washington Post.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що відступ від Херсона може спричинити втрату довіри до президента Росії Володимира Путіна та, як результат, дестаблізіації Росії.

«Здача Херсона вже викликала величезний сплеск критики в Росії. Потенційно це може призвести до серйозної втрати довіри до Путіна і, як наслідок, дестабілізації ситуації в Росії», – пише Геращенко у твіті.

Як каже впливовий американський військовий експерт, Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, у президента Росії складне положення – йому потрібно пояснити, як так сталося, що Росія покинула столицю єдиної області, яку вдалося захопити за понад вісім місяців війни.

«Сказавши російському народу в декларації про анексію, що Херсон є частиною Росії, Путіну знадобиться якась історія, щоб виправдати відхід і відвернути увагу внутрішньої аудиторії», – пише військовий експерт у своєму твіті.

Також, той факт, що заяву про відступ зробили військові, а не Путін, означає, що російський президент планує «покласти на військових провину за російське фіаско в Україні».

Раян також не виключає, що план відступу є «частиною кампанії обману, щоб втягнути українців у битву, до якої готувалися росіяни».

Але, на думку генерала у відставці, відступ все ж виглядає справжнім, бо, як він каже, «навіть якщо росіяни добре підготувалися на правому березі, зрештою їхню позицію важко втримати».

Як пише New York Times, українські військові також розуміють, що російські війська можуть спробувати симулювати відступ, сподіваючись на затяжний міський бій, який може призвести до великих втрат з боку України, і стежать за переміщенням російських військ.

Натомість російські військові блогери сприйняли повідомлення про відступ з Херсона «як зраду», пише NYT.

Як зауважує газета, призначена Росією цивільна адміністрація вже втекла до нової штаб-квартири на лівому березі Дніпра.



Також сьогодні українські і російські ЗМІ, посилаючись на представників окупаційної адміністрації Херсонської області повідомили про загибель у дорожно-транспортній пригоді заступника голови адміністрації Кирила Стремоусова.

Жителі міста тим часом залишаються вже четверту добу без електрики та зв'язку.

Газета цитує заступника голови української адміністрації Херсонської області Сергія Хланя, який заявив у середу, що умови життя десятків тисяч мирних жителів стають дедалі жахливішими, і що «Херсон є на порозі гуманітарної катастрофи».

Як нагадує NYT, Херсон має стратегічне значення, бо є важливим вузлом виходу до Чорного моря та воротами до Криму.