Контрнаступ приносить повільний, але сталий поступ. Західні оглядачі чекають на основний удар

Довгоочікуваний український контрнаступ проти російських військ поки що не набрав того імпульсу, на який очікували «деякі надто оптимістичні спостерігачі», пише американський телеканал CNN, і додає, що зараз він «виглядає як прелюдія до більш масштабних дій».

Газета Hill, що висвітлює події на Капітолійському пагорбі, каже, що «Україна досягає стабільного прогресу в контрнаступі», їй вдалося повернути собі кілька міст на південному сході, але її війська несуть значні втрати, намагаючись прорватися через укріплені російські лінії оборони, таких як у Запорізькій області, де багатошарову російську оборону виявилося важко зламати.

Як зауважує CNN, цю території розглядають як головну ціль для України, оскільки це означало б, що зруйновано російський сухопутний міст між анексованим Кримом і східом – Донецькою і Луганською областю.

Кореспондент газети Hill зауважує, що «навіть з урахуванням втрат, поступовий прогрес відповідає очікуванням», враховуючи, що Росія мала багато місяців, щоб зміцнити свою оборону на всьому фронті протяжністю понад 1000 кілометрів.

«Поки що успіх, навіть на ранніх етапах, ймовірно, тривалої кампанії, є хорошим знаком для України», – пише Hill і нагадує, у якому контексті діє Україна: від Києва чекають значних успіхів, щоб зберегти західну підтримку.

Як зауважує CNN, замість великого удару в одному напрямку, українці, схоже, намагаються відтягнути російські підрозділи в різні напрямки, вишукуючи слабкі місця, або використовуючи лінії, що розділяють різні батальйони.

CNN наводить слова радника глави Офісу президента України Володимира Зеленського Михайла Подоляка, який заявив у четвер, що першочерговою метою є знищення якомога більшої кількості російських призовників і «посилення психологічного тиску на російську армію».

Тим часом дослідниця з американського дослідницького центру RAND Corporation Дара Масікот, яка вивчає питання оборони в Росії, каже, що дійсно, бойових дух російського війська невисокий.

«Попри це, я б все одно не рекомендувала жодного плану, який би базувався на «поганому російському моральному стані спровокує крах на фронті», – попереджає вона.

Поки що російські сили покладаються на підготовлені лінії оборои, артилерію та повітряно-десантні засоби, щоб закріпитися на цих лініях і запобігти прориву. Тому, на її думку, не варто будувати плани навколо того, що моральний дух росіян поганий через те, що їхні командири погано поводилися з ними.

На її думку, російські війська, які найбільш виснажені та зазнали жорстокого поводження, – це війська в Луганську та Донецьку. Вони вели невдалий наступ із січня, були підпорядковані, принаймні юридично, лугансько-донецьким ставленикам або, як стверджують деякі сім’ї, нібито групам найманців.

Натомість бойових дух елітних російських військ, наприклад, десантників, є, на її думку, стабільний, попри те, що «ВДВ зазнали серйозних ударів на початку війни, що знизило їхні загальні бойові можливості». Але, як і раніше, вони залишаються вірними своїм командирам, вважає дослідниця.

З’єднання, поблизу Херсона та Запоріжжя, на думку дослідниці, зазнали втрат, але їхні позиції укріплені, жодної ознаки паніки вона не бачить, принаймні поки що, поки їх не оточили українські війська.

«На даний момент, оскільки російські сили намагаються уповільнити просування ЗСУ за допомогою мін і артилерії, є відчуття зосередженості», – каже Масікот у серії твітів.

Аналізуючи ситуацію на фронті, CNN пише, що перед українцями стоїть складне завдання – проривати російські лінії оборони на півдні, не маючи переваги в повітрі, до того ж росіяни мали багато місяців, щоб підготувати позиції, тому не можна розраховувати на те, що українці досягнуть такого блискавичного поступу, якого вони досягли у Харкові минулої осені.

Тим часом, британська військова розвідка пише, що Росія посилила ударні вертолітні сили на південному сході України.

«Зображення показують, що понад 20 додаткових російських гелікоптерів розгорнуто в аеропорту Бердянська, приблизно за 100 км за лінією фронту», – пишуть британські дослідники у Twitter.

Таким, чином, вважають вони, Росія отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей.

Попри це, Інститут вивчення війни (ISW) пише, що станом на 16 червня «українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та досягли успіхів».

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