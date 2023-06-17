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- Голос Америки
Контрнаступ приносить повільний, але сталий поступ. Західні оглядачі чекають на основний удар
Довгоочікуваний український контрнаступ проти російських військ поки що не набрав того імпульсу, на який очікували «деякі надто оптимістичні спостерігачі», пише американський телеканал CNN, і додає, що зараз він «виглядає як прелюдія до більш масштабних дій».
Газета Hill, що висвітлює події на Капітолійському пагорбі, каже, що «Україна досягає стабільного прогресу в контрнаступі», їй вдалося повернути собі кілька міст на південному сході, але її війська несуть значні втрати, намагаючись прорватися через укріплені російські лінії оборони, таких як у Запорізькій області, де багатошарову російську оборону виявилося важко зламати.
Як зауважує CNN, цю території розглядають як головну ціль для України, оскільки це означало б, що зруйновано російський сухопутний міст між анексованим Кримом і східом – Донецькою і Луганською областю.
Кореспондент газети Hill зауважує, що «навіть з урахуванням втрат, поступовий прогрес відповідає очікуванням», враховуючи, що Росія мала багато місяців, щоб зміцнити свою оборону на всьому фронті протяжністю понад 1000 кілометрів.
«Поки що успіх, навіть на ранніх етапах, ймовірно, тривалої кампанії, є хорошим знаком для України», – пише Hill і нагадує, у якому контексті діє Україна: від Києва чекають значних успіхів, щоб зберегти західну підтримку.
Як зауважує CNN, замість великого удару в одному напрямку, українці, схоже, намагаються відтягнути російські підрозділи в різні напрямки, вишукуючи слабкі місця, або використовуючи лінії, що розділяють різні батальйони.
CNN наводить слова радника глави Офісу президента України Володимира Зеленського Михайла Подоляка, який заявив у четвер, що першочерговою метою є знищення якомога більшої кількості російських призовників і «посилення психологічного тиску на російську армію».
Тим часом дослідниця з американського дослідницького центру RAND Corporation Дара Масікот, яка вивчає питання оборони в Росії, каже, що дійсно, бойових дух російського війська невисокий.
«Попри це, я б все одно не рекомендувала жодного плану, який би базувався на «поганому російському моральному стані спровокує крах на фронті», – попереджає вона.
Поки що російські сили покладаються на підготовлені лінії оборои, артилерію та повітряно-десантні засоби, щоб закріпитися на цих лініях і запобігти прориву. Тому, на її думку, не варто будувати плани навколо того, що моральний дух росіян поганий через те, що їхні командири погано поводилися з ними.
На її думку, російські війська, які найбільш виснажені та зазнали жорстокого поводження, – це війська в Луганську та Донецьку. Вони вели невдалий наступ із січня, були підпорядковані, принаймні юридично, лугансько-донецьким ставленикам або, як стверджують деякі сім’ї, нібито групам найманців.
Натомість бойових дух елітних російських військ, наприклад, десантників, є, на її думку, стабільний, попри те, що «ВДВ зазнали серйозних ударів на початку війни, що знизило їхні загальні бойові можливості». Але, як і раніше, вони залишаються вірними своїм командирам, вважає дослідниця.
З’єднання, поблизу Херсона та Запоріжжя, на думку дослідниці, зазнали втрат, але їхні позиції укріплені, жодної ознаки паніки вона не бачить, принаймні поки що, поки їх не оточили українські війська.
«На даний момент, оскільки російські сили намагаються уповільнити просування ЗСУ за допомогою мін і артилерії, є відчуття зосередженості», – каже Масікот у серії твітів.
Аналізуючи ситуацію на фронті, CNN пише, що перед українцями стоїть складне завдання – проривати російські лінії оборони на півдні, не маючи переваги в повітрі, до того ж росіяни мали багато місяців, щоб підготувати позиції, тому не можна розраховувати на те, що українці досягнуть такого блискавичного поступу, якого вони досягли у Харкові минулої осені.
Тим часом, британська військова розвідка пише, що Росія посилила ударні вертолітні сили на південному сході України.
«Зображення показують, що понад 20 додаткових російських гелікоптерів розгорнуто в аеропорту Бердянська, приблизно за 100 км за лінією фронту», – пишуть британські дослідники у Twitter.
Таким, чином, вважають вони, Росія отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей.
Попри це, Інститут вивчення війни (ISW) пише, що станом на 16 червня «українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та досягли успіхів».
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- Голос Америки
Блінкен: США не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю
Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, і Сполучені Штати не бачать причин для коригування власної ядерної позиції. Про це очільник американського дипломатичного відомства заявив журналістам у п'ятницю, 16 червня.
«Ми також прямо і дуже чітко повідомили росіянам, президенту Путіну про наслідки», — сказав Блінкен під час заходу у Вашингтоні, повідомляє агентство Bloomberg.
Представники адміністрації Байдена заявили, що Москву попередили на найвищому рівні про наслідки використання ядерної зброї у війні, але зауваження Блінкена є першою прямою згадкою про те, що це повідомлення було передано самому Путіну, зазаначає телеканал CNN.
Коментарі Байдена з’явилися після того, як президент Росії Володимир Путін заявив у п’ятницю, що Росія «теоретично» може застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза її територіальній цілісності чи існуванню, але їй це не потрібно.
Незважаючи на риторику Путіна, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив CNN у середу, що Росія не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України.
«Росія не збирається використовувати ядерну зброю. Про це не може бути й мови», — сказав Келін у розмові з журналісткою CNN Крістіан Аманпур.
Однак, як сказав CNN високопоставлений чиновник американської адміністрації, дії, вжиті Москвою останніми тижнями, такі як звинувачення в «брудних бомбах», атаки на цивільну інфраструктуру, загрозливі поразки на полі бою та її щорічні військові навчання, посилили стурбованість.
Цей чиновник сказав CNN, що потенційна поразка на фронті частин російської армії в Україні може стати фактором, який може змусити Путіна звернутися до використання ядерної зброї. Тому США уважно стежать за розвитком подій на Херсонщині, звідки, за його словами, російським солдатам нелегко відступати.
Також в інтерв’ю CNN Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що заяву президента Путіна про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі Захід потрібно сприймати «дуже і дуже серйозно».
«Я вважаю, що він нас усіх шантажував: українців, перш за все, а потім європейців, американців і всіх наших партнерів навколо», – сказав Пристайко і додав, що ядерне озброєння Білорусі є порушенням міжнародних домовленостей.
Як повідомляв Голос Америки, лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія вже завезла на територію Білорусі ядерну зброю, яка, за його словами, є «втричі потужніша» за ті бомби, що були скинуті на Хіросіму і Наґасакі у Японії наприкінці Другої світовоої війни.
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