Саманта Пауер: Росія захищає злочини в М’янмі, захопивши частину України

Колишній посол США в ООН Саманта Пауер різко розкритикувала заяву Міністерства закордонних справ Росії, яке закликало не втручатись до «внутрішніх справ» М’янми.

«Ви неправі щодо рохінджа, якщо захищаєте чистки словами уряду Росії, який захопив великі частини території України і втручався до виборів США», - написала Пауер у Twitter у відповідь тим, хто цитував заяву МЗС Росії.

Злочини, вчинені проти представників мусульманської меншості рохінжда в М’янмі, викликали світове обурення. ООН, Європейський Союз та Сполучені Штати – всі засудили бірманську владу за вчинені злочини.

Вже близько 400 000 мусульман-рохінджа змушені були покинути домівки і втекти у Бангладеш, за даними Агентства ООН у справах біженців.

За оцінками ООН, кількість загиблих досягла 1 000, повідомляє Foreign Policy. Переселення та вбивства представників мусульманської меншості рохінджа в переважно буддистській країні південно-східної Азії є «класичним прикладом» етнічних чисток, сказав Заїд Раад аль-Хуссейн, високий представник ООН з питань прав людини.

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