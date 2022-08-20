Ядерний інцидент може втягнути НАТО у війну - британський законодавець

Депутат британського парламенту від Консервативної партії Тобіас Еллвуд, який головує у спеціальному комітеті з питань оборони Палати громад, застеріг, що будь-яка ядерна аварія на Запорізькій АЕС може втягнути НАТО у війну між Росією та Україною.

"Давайте прояснимо зараз: будь-яке навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації в українському атомному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО", - написав він у п'ятницю в Twitter.

Стаття 5 договору про НАТО зазначає, що збройний напад на одного чи кількох союзників НАТО в Європі чи Північній Америці вважається нападом на них усіх і змушує кожного вжити будь-яких дій, які вони вважають необхідними для надання допомоги атакованій державі-члену.

Під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у п’ятницю президент Володимир Путін сказав, що Росія дозволить міжнародним інспекторам увійти на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію, найбільший ядерний об'єкт Європи.

Через кілька годин, виголошуючи промову на честь 78-ї річниці висадки союзників на окупованому нацистами півдні Франції, Макрон звинуватив російського лідера у «жорстокому нападі» на Україну в імперіалістичному, реваншистському порушенні міжнародного права. Він попередив громадян Франції, що енергетична та економічна криза, з якою стикається Європа, не закінчилися, назвавши це «ціною нашої свободи та наших цінностей».

«Відколи Володимир Путін розпочав свій жорстокий напад на Україну, війна повернулася на європейську землю, за кілька годин від нас», — сказав Макрон, додавши, що Путін прагне нав’язати свою «імперіалістичну волю» Європі, створюючи «фантоми». духу помсти" в "грубому порушенні цілісності держав".

У Європі зростає стурбованість тим, що обстріли навколо Запоріжжя можуть призвести до катастрофи, гіршої за Чорнобильську катастрофу 1986 року.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі «привітав нещодавні заяви про те, що і Україна, і Росія підтримують прагнення МАГАТЕ направити місію» на станцію.

Президент України Володимир Зеленський під час щоденного звернення у п'ятницю заявив: «Українські дипломати, наші партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка буде направлена на Запорізьку атомну електростанцію. Я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи та ініціативи».

Зеленський у своєму зверненні також попередив: «Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час».