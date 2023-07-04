"Друг пізнається в біді": головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав США з Днем незалежності 

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав США з Днем незалежності.

У низці Twitter-повідомлень генерал написав: "Від імені Збройних Сил України та від себе особисто щиро вітаю весь американський народ з Днем Незалежності США".

Валерій Залужний наголосив, що Україна та США мають спільні цінності.

"Ми поважаємо вашу країну як нашого стратегічного партнера, який поділяє спільні принципи: захист людей, територіальну цілісність і демократію. Ми цінуємо підтримку американців у найважчі часи в історії України. Друг пізнається в біді", - написав він у Twitter.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував народу США за підтримку України та допомогу.

"Я вдячний усім американцям, уряду США, керівництву Збройних сил США та генералу Міллі (голові Об’єднаного комітету начальників штабів США) за тісну співпрацю. Я бажаю народу Сполучених Штатів миру, добробуту та процвітання. Боже, благослови Америку! Благослови, Боже, нашу армію! Слава Україні!" - підсумував генерал Залужний.

Сполучені Штати Америки відзначають День незалежності 4 липня. Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення до американського народу із привітанням.

А у статті, присвяченій Дню незалежності США, для видання The Wall Street Journal президент Зеленський нагадав про важливість інтеграції України з НАТО. Це є "запорукою того, що свобода й надалі перемагатиме".