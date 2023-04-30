Залужний зустрівся із командувачем сил США в Європі Каволі

Сполучені Штати направили корабель ВМС до Судану для евакуації американських громадян, які залишились у країні після початку бойових дій на початку квітня, повідомили Reuters двоє американських посадовців.

На умовах анонімності вони повідомили, що швидкісне транспортне судно USNS Brunswick тимчасово перебуває в Порт-Судані, що на узбережжі Червоного моря. Один із посадовців сказав, що сотні громадян США, ймовірно, будуть евакуйовані на судні.

Евакуаційний авіарейс із Порт-Судану організувала й Велика Британія, що вже терміново вивезла із країни 2122 своїх громадян, оскільки ситуація у Судані залишається нестабільною.

"Наші зусилля з порятунку з Порт-Судану тривають. Ми продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб забезпечити довготривале припинення вогню, стабільний перехід до цивільного правління та припинення насильства в Судані", – заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі в заяві.

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупованням "Сили швидкої підтримки" (RSF). Дві військові фракції – колись політичні союзники, а тепер противники на полі бою – борються за контроль над столицею Хартумом і прибутковим експортом мінеральних ресурсів країни, особливо золота. Відомо, що загинули сотні людей, тисячі - поранені.

30 квітня RSF оголосили про триденне продовження режиму припинення вогню, однак армія Судану не коментувала це. При цьому супротивні сторони раніше звинуватили одна одну в нових порушеннях перемир'я попри низку угод щодо припинення вогню за посередництва інших країн, включаючи Сполучені Штати.

Днями заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател повідомив, що США працюють спільно зі союзниками і партнерами, щоб "приборкати вплив "Групи Вагнера" на африканському континенті, а також і в інших місцях". Він додав, що не має коментарів щодо участі "вагнерівців" у подіях у Судані, але наголосив, що найманці з "Групи Вагнера", якщо вони втягнуті у події в будь-якій країні, то ця країна стає більш вразливою, більш схильною до нестабільності, і там зростають потенційні загрози.

Дочірню компанію "Групи Вагнера" Євгена Пригожина в Судані включили до санкційного списку США "за серйозні порушення прав людини, включаючи тортури та свавільні страти і вбивства, у кількох країнах, включаючи Судан".

Медіа наголошують, що "Група Вагнера" в Африці є значущим, іноді ключовим чинником у низці країн, уражених військовими конфліктами: Лівія, Мозамбік, ЦАР та Малі, де "скрізь "Вагнер" звинувачують у звірствах проти цивільних". Також видання неодноразово повідомляли про імовірний інтерес "Групи Вагнера" у родовищах золота у Судані.

Вплив Росії в Африці, ймовірно, зменшиться за будь-якого результату війни в Україні, вважає Фонд Карнеґі за міжнародний мир. Утім, опитування американського Інституту Ґеллапа серед понад тисячі африканських респондентів у 23 країнах, засвідчило, що африканське схвалення лідерства Росії, попри низький рівень, залишається незмінно вищим, ніж у середньому по світу.

У статті використано матеріали Reuters