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- Голос Америки
Українські війська створюють умови для просування – головнокомандувач ЗСУ Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові поінформував свого американського колегу генерала Марка Міллі, голову Об’єднаного комітету начальників штабів США, про оперативну обстановку на фронті та оборонні і наступальні операції українських військ. Про це Валерій Залужний повідомив на своєму телеграм-каналі. Американська сторона поки що не повідомила про цю розмову Залужного і Міллі.
“Щодо оборони. Вона – стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. [...] Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці”, - зазначив Залужний у своєму дописі.
Згідно з повідомленням, сторони також обговорили актуальні потреби Збройних Сил України в озброєнні та боєприпасах, необхідних для оборонно-наступальних операцій українських військ.
Цього ж дня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що у розмові із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном 7 серпня закликав надати України ракети великої дальності ATACMS.
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- Голос Америки
Кулеба у розмові з Блінкеном закликав США надати Україні ракети ATACMS
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили розвиток контрнаступальних зусиль України, нещодавні дискусії у Саудівській Аравії й довгострокові домовленості про безпеку між двома країнами. Про телефонну розмову, що відбулась у понеділок, 7 серпня, повідомив речник Держдепу США Метью Міллер.
“Держсекретар підтвердив непохитну та постійну підтримку Сполученими Штатами захисту України від агресії Росії та підтвердив незмінну підтримку сильної української армії та підзвітних оборонних інституцій”, - заявив Міллер.
Своєю чергою, Дмирто Кулеба на своїй сторінці в мережі X (в минулому Twitter) зазначив, що він закликав США надати Україні ракети великої дальності. “Я подякував США за всю надану допомогу та наголосив на необхідності посилити можливості далекої дії України шляхом надання ATACMS”, зазначив Кулеба.
Цього ж дня, 7 серпня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Марком Міллі, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США. Серед іншого, вони обговорили оперативну обстановку на фронті та оборонні й наступальні операції українських військ.
- Голос Америки
Експерти про зміну тактики контрнаступу: "ЗСУ пристосовують те, чого навчились на Заході, до поля бою, яке перед ними"
Міжнародні експерти вважають виправданим відхід тактики ведення бою у контрнаступі ЗСУ від тих методів, яких вони навчались на Заході.
Напередодні низка міжнародних ЗМІ повідомили, що українські війська, які навчались на Заході, відмовляються від військової тактики США в їхньому контрнаступі для повернення окупованих територій. За повідомленням NYT, українські підрозділи відмовляються від планів лобового нападу на російські позиції за допомогою складних західних маневрів, натомість виснажують ворога артилерійськими та ракетними обстрілами.
За повідомленнями, західні союзники підштовхували українську армію до агресивнішої наступальної тактики, мовляв, тривалий конфлікт може виснажити українські запаси боєприпасів, відтак зіграє на руку Росії.
Голос Америки розпитав експертів, наскільки правильно Україна переймає західні тактики ведення бою і чи виправданими є українські методи ведення війни.
Колишній Верховний командувач об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал у відставці Філіп Брідлав вважає, що західні союзники не забезпечили Україну достатньо для ведення маневрової війни, якої навчали українських військових.
“Україна веде війну, яку вона звикла вести; можливо, вони не прийняли цілком маневрову війну, яку ми б хотіли, щоб вони вели. Але пам’ятайте, що маневрова війна вимагає певних речей, зокрема, переваги в повітрі над полем бою. Це те, чого ми не надали Україні. Ми не дали їм можливості встановити перевагу в повітрі на полі бою, тому вони пристосовують те, чого навчились, до того поля бою, яке є перед ними. Думаю, ми маємо дозволити їм боротися так, як вони сподіваються зробити найкраще”, - зазначив Філіп Брідлав.
Подібну точку зору висловив також і експерт "Атлантичної ради" Ієн Бжезинський. “Їм довелося змінити тактику, оскільки вони дізнаються про російські укріплення, російську тактику – що працює, а що ні. Тож це не дивно”.
"Ми, Сполучені Штати, ніколи б не проводили подібну операцію без підтримки з повітря. Тож ми поступилися контролем у повітрі росіянам, або використовуємо гелікоптери, щоб посилити цей український контрнаступ. Попри все це, я все ще оптимістично налаштований щодо того, що цей контрнаступ буде успішним", - додав Бжезинський.
Після початку контрнаступу Україна відкоригувала тактику ведення бою, намагаючись скоротити втрати серед особового складу Збройних Сил і зробивши акцент на більш повільному просуванні, підкріпленому потужною роботою і підтримкою артилерії.
Пекін відстоюватиме незалежну та безсторонню позицію щодо України - глава МЗС Китаю до Лаврова
Міністр закордонних справ Китаю Ван Йі під час телефонної розмови з російським колегою Сергієм Лавровим в понеділок заявив, що Китай буде підтримувати незалежну та безсторонню позицію щодо України, намагаючись знайти політичне врегулювання цього питання. Про це повідомляє агентство Рейтерс.
У заяві міністерства закордонних справ Китаю за результатами розмови йдеться, зокрема, про те, що Пекін буде "об’єктивним і раціональним голосом" на будь-яких міжнародних багатосторонніх форумах і "активно сприятиме мирним переговорам".
Минулого тижня Китай брав участь у міжнародних переговорах щодо війни в Україні у місті Джидда в Саудівській Аравії. У зустрічі брали участь представники 40 країн, серед яких - США, Індія, країни Європи, але не Росія.
За результатами переговорів у Джидді МЗС Китаю заявило, що зустріч допомогла "зміцнити міжнародний консенсус".
Експерт "Атлантичної Ради" Меттью Бриза у коментарі Голосу Америки заявив, що Китай на переговорах у Саудівській Аравії хотів продемонструвати, що його політика відрізняється від Росії. І загалом, на думку експерта, КНР "явно не в захваті від цієї війни".
"Схоже, Китай намагається дати зрозуміти, що він відрізняється від Росії. Попри стратегічне партнерство без обмежень, про яке обидві країни заявили ще в лютому 2022 року перед вторгненням Росії, Китай явно не в захваті від цієї війни. У Китаю був власний мирний план, який багато хто вважає більш проросійським, ніж проукраїнським. Але найважливішим аспектом китайського мирного плану є повага до територіальної цілісності держав, і Росії це дуже не подобається. Тож загалом я вважаю, що це було успішним проміжним кроком у досягненні того, чого хоче Україна - а це, зрештою, якась мирна конференція", - зазначив Меттью Бриза з аналітичного центру "Атлантична рада".
Пекін відмовився засуджувати Москву за повномасштабне вторгнення в Україну, розпочате нею в лютому 2022 року. Натомість Китай запропонував власний мирний план. Президент України Володимир Зеленський прокоментував китайську ініціативу так – «…є думки, з якими я не погоджуюсь, весь світ не погоджується, але, тим не менше, це вже щось».
Раніше міжнародні оглядачі у коментарі Reuters заявляли, що сам факт участі Китаю у міжнародних переговорах у Джидді може свідчити про можливу зміну позиції щодо війни в Україні. Пекіну стає все важче маневрувати? оскільки ескалація війни безпосередньо впливає на економічні та політичні інтереси Китаю.
- Голос Америки
- Reuters
Колишній агент ФБР, обвинувачений у зв’язках з Дерипаскою, може змінити свідчення щодо невизнання провини - ЗМІ
Колишній високопосадовець ФБР Чарльз Макгонікал, якого звинувачують в порушенні санкцій США щодо Росії через отримання прихованих платежів від підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски, може змінити свої свідчення у справі щодо кримінальних обвинувачень на його адресу. Про це повідомляє агентство Reuters в понеділок, 7 серпня.
Раніше Чарльз Макгонікал визнав себе невинним в обвинуваченнях в ухиленні від санкцій США та відмиванні грошей. Слухання про зміну свідчень щодо визнання провини відбудуться 15 серпня у суді Мангеттену, Нью-Йорк.
За інформацією Reuters, адвокати Макгонікала не відповіли одразу на запит про коментар. Речник прокуратури США у Мангеттені відмовилась надавати коментар.
Чарльза Макгонікала, який очолював відділ контррозвідки агентства в Нью-Йорку, заарештували 21 січня за звинуваченнями в тому, що він погодився провести розслідування проти олігарха, який є конкурентом Дерипаски, в обмін на виплати від російського олігарха після того, як проти Дерипаски були запроваджені санкції у 2018 році, повідомляє федеральна прокуратура Мангеттена.
За даними слідства, у 2021 році Макгонікал і Сергій Шестаков – інший підсудний по цій справі, змовилися надавати послуги Дерипасці, порушуючи санкції США, накладені на Дерипаску в 2018 році. Зокрема, після переговорів з агентом Дерипаски вони погодилися та провели розслідування щодо іншого російського олігарха (конкурента) в обмін на приховані платежі від Дерипаски.
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