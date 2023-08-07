Українські війська створюють умови для просування – головнокомандувач ЗСУ Залужний

Міжнародні експерти вважають виправданим відхід тактики ведення бою у контрнаступі ЗСУ від тих методів, яких вони навчались на Заході.

Напередодні низка міжнародних ЗМІ повідомили, що українські війська, які навчались на Заході, відмовляються від військової тактики США в їхньому контрнаступі для повернення окупованих територій. За повідомленням NYT, українські підрозділи відмовляються від планів лобового нападу на російські позиції за допомогою складних західних маневрів, натомість виснажують ворога артилерійськими та ракетними обстрілами.

За повідомленнями, західні союзники підштовхували українську армію до агресивнішої наступальної тактики, мовляв, тривалий конфлікт може виснажити українські запаси боєприпасів, відтак зіграє на руку Росії.

Голос Америки розпитав експертів, наскільки правильно Україна переймає західні тактики ведення бою і чи виправданими є українські методи ведення війни.

Колишній Верховний командувач об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал у відставці Філіп Брідлав вважає, що західні союзники не забезпечили Україну достатньо для ведення маневрової війни, якої навчали українських військових.

“Україна веде війну, яку вона звикла вести; можливо, вони не прийняли цілком маневрову війну, яку ми б хотіли, щоб вони вели. Але пам’ятайте, що маневрова війна вимагає певних речей, зокрема, переваги в повітрі над полем бою. Це те, чого ми не надали Україні. Ми не дали їм можливості встановити перевагу в повітрі на полі бою, тому вони пристосовують те, чого навчились, до того поля бою, яке є перед ними. Думаю, ми маємо дозволити їм боротися так, як вони сподіваються зробити найкраще”, - зазначив Філіп Брідлав.

Подібну точку зору висловив також і експерт "Атлантичної ради" Ієн Бжезинський. “Їм довелося змінити тактику, оскільки вони дізнаються про російські укріплення, російську тактику – що працює, а що ні. Тож це не дивно”.

"Ми, Сполучені Штати, ніколи б не проводили подібну операцію без підтримки з повітря. Тож ми поступилися контролем у повітрі росіянам, або використовуємо гелікоптери, щоб посилити цей український контрнаступ. Попри все це, я все ще оптимістично налаштований щодо того, що цей контрнаступ буде успішним", - додав Бжезинський.

Після початку контрнаступу Україна відкоригувала тактику ведення бою, намагаючись скоротити втрати серед особового складу Збройних Сил і зробивши акцент на більш повільному просуванні, підкріпленому потужною роботою і підтримкою артилерії.