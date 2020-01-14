Колишній військовий зізнався у вчиненні замовного вбивства словацького журналіста

Колишній військовий Мирослав Марчек зізнався на суді у понеділок, що вбив словацького журналіста Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову у лютому 2018 році, повідомляє Reuters.

Підозрюваний у замовленні вбивства бізнесмен Маріан Кочнер також був присутнім у суді, що відбувався у словацькому місті Пезінок. Кочнер відкинув звинувачення у замовленні вбивства.

Куцяк досліджував проблеми корупції у Словаччині, маніпуляції з податками та зловживання коштами програм ЄС.

Він співпрацював з OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project (Проект висвітлення організованої злочинності та корупції), досліджуючи проникнення італійського мафіозного угрупування “Ндранґета” у Словаччині.

27-річну пару застрелили вдома поблизу Братислави. Їхні тіла виявили через чотири дні.

Згідно з даними розслідування, які опублікувало міжнародне об'єднання журналістів - розслідувачів OCCRP, виконавці отримали 50 000 євро готівкою та обіцянку списати 20 тисячний борг.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіко та його уряд пішли у відставку після того, як вбивство Куцяка викликало масштабні протести в країні – найбільші з часів падіння комунізму. Протестувальники закликали до незалежного розслідування корупції.

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