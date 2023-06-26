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США
"Занадто рано робити остаточні висновки щодо того, куди це рухається", – Джо Байден. Відео
1 годину тому
Associated Press
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"Занадто рано робити остаточні висновки щодо того, куди це рухається", – Джо Байден. Відео
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"Занадто рано робити остаточні висновки щодо того, куди це рухається", – Джо Байден. Відео
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