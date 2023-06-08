Басейн-охолоджувач на ЗАЕС може обвалитись через зниження рівня води у водосховищі - французька агенція з ядерної безпеки

Водойма-охолоджувач на Запорізькій АЕС може обвалитись через тиск води з басейну з одного боку вежі та брак води у висушеному водосховищі з іншого. Про це повідомляє французький Інститут радіаційного захисту та ядерної безпеки, що в Парижі.

У звіті організації "Наслідки пошкодження Каховської дамби для Запорізької атомної електростанції", опублікованому 7 червня, мовиться, що внутрішній тиск води в охолоджувальному басейні може пробити дамбу, якщо з іншого боку дамби в резервуарі впаде вода.

"Зниження рівня води в Дніпрі може призвести до протікання басейну або навіть до обвалу навколишньої дамби через тиск води, що міститься в басейні", - пишуть французькі фахівці з ядерної безпеки.

У звіті мовиться, що український оператор уважно стежить за зниженням рівня води у водосховищі. За їхніми підрахунками, дамба може витримати рівень Дніпра в районі електростанції заввишки 10 метрів.

Вода з водосховища використовується для закачування води в так звані бризкальні басейни, які потрібні для охолодження активних зон ядерного реактора.

Після руйнування Каховської дамби 6 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в одній зі своїх заявив сказав, що басейн повний, і води має вистачити на "кілька місяців".

"Життєво важливо, щоб цей басейн-охолоджувач залишався недоторканим. Нічого не можна робити, щоб потенційно підірвати його цілісність", - наголосив у заяві Гроссі.

"Відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає", - також заявляв глава МАГАТЕ Гроссі 6 червня.

Професор Інституту радіоактивності довкілля Фукусімського університету Марк Железняк в інтерв’ю Голосу Америки розповідав, що підрив Каховської ГЕС не є критичним для безпеки на Запорізькій атомній електростанції, але є певні ризики.

“Зараз всі шість блоків (на ЗАЕС - ред.) не працюють. 5 блоків повністю виключені, в холодному стані. Лише один в гарячому. Цей комплекс, який включає градирні, тобто вежі-охолоджувачі, розрахований на роботу всіх шести блоків. В тому стані, в якому зараз знаходиться станція, коли не працюють 5 реакторів, то градирні повинно вистачити для того, щоб провести охолодження одного блоку, який є в гарячому стані", - сказав професор. Втім він не обговорював можливості обвалу вежі.