США схвалили другий противірусний препарат від COVID-19

Адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) схвалила для застосування проти COVID-19 препарат компанії Merck molnupiravir.

"При виникненні нових штамів вірусу, важливо розширити наявний в країні арсенал терапії проти COVID-19, використовуючи схвалення в надзвичайних умовах, як і продовжувати отримувати нові дані з безпечності та ефективності препаратів", - заявила Патріція Каваццоні, директорка Центру оцінки ліків та досліджень FDA.

Препарат рекомендується застосовувати для лікування коронавірусної хвороби легкої, або середньої форми у дорослих, які належать до високої групи ризику виникнення ускладнень.

В середу FDA надала схвалення для застосування проти коронавірусу ліків компанії Pfizer Paxlovid. Ліки необхідно приймати невідкладно після встановлення діагнозу і протягом перших п'яти днів після появи симптомів. Ефективність у таких випадках становить 88%, заявили в компанії на основі результатів досліджень.

Molnupiravir та Paxlovid рекомендовано для застосування пацієнтами, перед тим, як хвороба стане достатньо потужною, щоб вони потребували госпіталізації. Обидва препарати не застосовуються для профілактики і не замінюють потреби у вакцинації.

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