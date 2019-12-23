В Сенаті США хочуть, щоб юристи дали оцінку рішенню Трампа затримати оборонну допомогу Україні

Сенатор від Демократичної партії США Кріс Ван Голлен подав запит до Офісу урядової підзвітності США (GAO) про надання правової оцінки того, наскільки законним було рішення президента США Дональда Трампа затримати надання оборонної допомоги Україні, пише The Hill, посилаючись на копію листа сенатора.

На думку сенатора, рішення Трампа порушувало закон США Про контроль затримок (Impoundment Control Act).

За цим законом, прийнятим після скандалу навколо можливого імпічменту президента США Річарда Ніксона, президент не може проігнорувати рішення Конгресу про виділення коштів і для того, щоб не виділити кошти, або спрямувати їх на інші потреби, необхідна згода Конгресу.

"Адміністрація навіть не надала правових причин в рамках закону Про контроль затримок, коли затримала допомогу Україні і докази спростовують заявлені причини адміністрації", - написав Ван Голлен в листі до голови Офісу Урядової підзвітності Джина Додаро.

Минулого місяця Офіс Урядової підзвітності видав заяву, що рішення Трампа затримати оборонну допомогу Україні вивчається.

Про сумнівність затримки допомоги Україні свідчив і екс-посадовець Служби Білого дому з управління та бюджету Марк Сенді в рамках розслідування з імпічменту президента.

Сенді під час слухань заявив, він висловлював занепокоєння начальству, що блокування допомоги є під великим юридичним питанням. Його також бентежило, що не було наведено причин затримки. Він також заявив, що пішов з посади у Білому домі частково через занепокоєння про необхідність дотримання закону.

Сенді заявив, що отримав електронне повідомлення 12 червня від начальства, де йшлося, що Трамп хоче затримати оборонну допомогу Україні. Це свідчення підтримує аргументи ініціаторів розслідування, що Трамп довільно використовував свої повноваження і не надав вчасно обґрунтування затримки допомоги. Лише згодом Білий дім заявив, що затримка допомоги відбувалась через занепокоєність стосовно корупції в Україні а також те, що інші союзники не надають достатньої допомоги. Критики також заявляють, що Трамп мав виконати рішення Конгресу про надання допомоги.

Деякі коментатори від республіканців вважають аргумент про правову сумнівність затримки надуманим, адже затримка відбулась в рамках одного бюджетного року, а затвердження змін у бюджеті Конгресом вимагається, якщо кошти не виділяються взагалі, або вони перерозподіляються між програмами.

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