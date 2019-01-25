Авіарейси у США затримуються через нестачу авіадиспетчерів

Декілька рейсів до нью-йоркського аеропорту Лагуардіа було скасовано у п'ятницю через те, що кількість авіадиспетчерів, які прийшли на роботу у п'ятницю виявилась недостатньою для того, щоб забезпечити безпеку літаків при посадці.

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) прийняла рішення про скасування перельотів, повідомляє Vox з посиланням на Bloomberg та CNBC.

FAA видало заяву, пов'язавши затримки зі збільшенням кількості працівників, які взяли лікарняні в аеропортах Лагуардіа та Ньюарк.

"Ми бачимо певне зростання лікарняних серед працівників на цих двох об'єктах. Ми зменшуємо вплив через збільшення персоналу, переведення руху на інші маршрути, збільшення відстаней між рейсами за необхідності", - наголошується в заяві.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила пресі, що президент Трамп поінформований про ситуацію. "Ми перебуваємо в постійному контакті з посадовцями Міністерства транспорту та FAA", - сказала вона.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, в свою чергу, пов'язала затримки рейсів з "шатдауном" - тимчасовим призупиненням роботи уряду США, яке триває вже 35-тий день і яке призвело до затримки в оплати роботи низки посадовців, зокрема, персоналу з авіабезпеки в США.

Пелосі звинуватила Трампа в створенні складних умов для американців через закриття уряду.

"Трампівський "шатдаун" штовхає сотні тисяч американців до кризи, - написала вона у Twitter. – Тепер він підштовхує до кризи і нашу авіакосмічну галузь". Вона закликала Дональда Трампа припинити часткове закриття уряду.

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