Запросити Зеленського і призначити посла - Держдепу радить колишній посол Пайфер

Візит Держсекретаря США в Україну допоміг повернути українсько-американські відносини у правильне русло, – про це йдеться у статті колишнього посла США в Україну Стівена Пайфера. На думку дипломата, тепер завданням Держдепу є вжити негайних заходів, щоб розвивати відносини з Києвом.

Найбільш нагальним питанням Пайфер вважає призначення американського посла в Україні. Після звільнення з цієї посади Марі Йованович, американське посольство у Києві тимчасово очолював Вільям Тейлор, а тепер в дипмісії головує тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

«Нинішня тимчасово повірена має добрі здібності і досвід, але українці можуть подумати, що відсутність затвердженого посла означатиме, що Сполучені Штати не хвилює Україна настільки, як варто було б», - йдеться у статті дипломата.

Україна означає значно більше для інтересів американської політики, ніж Білорусь

Колишній посол звертає увагу, що Майк Помпео, коли відвідував Білорусь, висловив надію, що незабаром у Мінську з’явиться американський посол. Тоді як в Києві такої заяви не прозвучало.

«Україна означає значно більше для інтересів американської політики, ніж Білорусь. Помпео повинен запропонувати Білому дому ім’я для Києва і закликати президента ухвалити швидке рішення», - зазначив Пайфер.

Він закликає адміністрацію США призначити нарешті дату візиту для українського президента Володимира Зеленського у Вашингтон.

«Державний секретар повинен попросити Трампа призначити Зеленському конкретну дату для візиту у Вашингтон. Під час його перебування у Києві Помпео заперечив існування яких-небудь умов для цього візиту. ... Чи є кращий шлях довести це, ніж як відправити запрошення до Зеленського, щоб він приїхав вже зараз?»

Пайфер також рекомендує держсекретарю США доручити своєму заступнику Стівену Бігуну присвятити частину свого часу Україні та Росії.

«Бігун дуже добре знає пострадянський регіон. Він провів трохи часу у Москві в 90-х роках. Він знайомий з питанням українсько-російського конфлікту, бо брав участь у непублічних дипломатичних зусиллях для досягнення перемир’я», - пише Пайфер.

Зараз Державний департамент США не має планів призначити когось на місце спецпредставника з питань України Курта Волкера. Натомість його обов’язки частково виконуватимуть виконувач обов’язки помічника держсекретаря США Філ Рікер та заступник помічника держсекретаря Джордж Кент.

«Додати Бігуна до них (до групи Рікера та Кента – ред.) просигналізувало б посилення інтересу США до зусиль заради припинення російсько-українського конфлікту. Це також дасть зрозуміти, що Україна отримує досить уваги на найвищих рівнях Державного департаменту», - пише колишній посол.

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